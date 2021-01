De virada, Mirassol-SP supera Aparecidense-GO pelas quartas da Série D

O Mirassol-SP venceu em casa, de virada, a Aparecidense-GO por 2 a 1 na noite deste sábado (2) e precisará apenas de um empate no jogo da volta, sábado que vem, para conquistar o acesso à Série C este ano. Do outro lado, para o time goiano manter o sonho de subir para a terceira divisão terá de vencer o Leão por dois gols de diferença. Caso vença por apenas um gol de vantagem, haverá cobrança de penalidades.

Os visitantes abriram o placar no estádio municipal de Mirassol (SP) logo no primeiro minuto. O goleiro Jeferson saiu tocando errado e, na sequência, o camisa 8 Rodriguinho aproveitou e chutou no canto esquerdo do gol do time paulista. Na sequência, aos 19, o vilão virou herói. Bruno Henrique chutou forte, de longa distância e, desta vez, Jeferson evitou o segundo gol dos goianos. O Mirassol assustou somente aos 45, quando Eduardo finalizou na grande área, mas a bola foi para fora.

Após o intervalo, aos 10 minutos, Uederson quase surpreende Jeferson, que estava adiantado. Entretanto, aos 21, o zagueiro Renato, da Aparecidense, fez contra de cabeça. A virada do Leão aconteceu aos 30. O camisa 9 João Carlos bateu na saída do goleiro Tony. Os goianos quase empataram aos 45. Cardoso, que ficou cara a cara com Jeferson, tentou tirar do goleiro e chutou: a bola muito perto da trave, mas saiu.

O jogo de volta será no próximo sábado (9), às 16h (horário de Brasília). O Aparecidense-GO receberá o Mirassol-SP no estádio Aníbal Toledo, no município de Aparecida de Goiânia (GO

Domingo (3)

Outras duas partidas movimentam as quartas de final da Série D neste domingo (3). Às 16, a TV Brasil transmite ao vivo o duelo entre Marcílio Dias-SC e Altos-PI, no estádio Gigantão das Avenidas, em Itajaí (SC). No mesmo horário Fast-AM e Novorizontino-SP entrarão em campo na Arena da Amazônia, em Manaus.