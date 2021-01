Santos impõe nova derrota ao líder São Paulo pelo Brasileirão

Mesmo com um time cheio de reservas, o Santos levou a melhor no clássico contra o São Paulo neste domingo (10), no Morumbi. Além de vencer o líder da Série A do Campeonato Brasileiro por 1 a 0, o Peixe se reaproximou da luta por uma vaga na próxima edição da Libertadores e atrapalhou as pretensões do rival, que pode ver concorrentes diretos pelo título chegarem mais perto na classificação.

A primeira vitória em um clássico na temporada - iniciada em 2020 - fez o Alvinegro subir para 42 pontos, ainda na oitava posição do Brasileiro; cinco pontos atrás do Palmeiras, sexto colocado e, por enquanto, último time na zona de classificação à Libertadores. O Tricolor segue em primeiro lugar, com 56 pontos, mas pode ver a diferença para Internacional e Atlético-MG diminuir. O prejuízo só não foi pior porque o Flamengo, outro concorrente à taça de campeão, tropeçou em casa para o Ceará, também neste domingo.

A superioridade técnica são-paulina contra um rival que poupou titulares - pensando no compromisso de quarta-feira (13) pela Libertadores contra o Boca Juniors, da Argentina - não se refletiu em campo. Apesar de ter o domínio da bola e de chutar mais vezes a gol, o time da casa só assustou depois de o Peixe abrir o placar no primeiro minuto do segundo tempo. O gol saiu dos pés do volante Jobson, que recebeu do atacante Arthur Gomes, tentou cruzar, ficou com a própria sobra e mandou de bico para as redes.

O Santos aproveitou a vantagem para se fechar e sair nos contra-ataques. O São Paulo pressionou, mas em pelo menos três oportunidades parou no goleiro João Paulo - que atuou no lugar do titular John, infectado pelo novo coronavírus (covid-19). Aos 39 minutos, o arqueiro santista salvou, em cima da linha, uma forte cabeçada do atacante Brenner. Nos acréscimos, o goleiro Tiago Volpi ainda evitou um prejuízo maior para o Tricolor, salvando um chute do atacante Lucas Braga que foi no cantinho.

O Alvinegro volta a se concentrar no duelo contra o Boca, às 19h15 (horário de Brasília) de quarta-feira, na Vila Belmiro, em Santos (SP). O Peixe necessita de uma vitória simples para ir à final da Libertadores. Em caso de novo empate por 0 a 0 - como no primeiro jogo, na quarta-feira passada (6), em Buenos Aires -, a decisão será nos pênaltis. Os argentinos têm a vantagem da igualdade com gols.

Já pelo Brasileiro, o Santos recebe o Botafogo no próximo domingo (17), às 16h. Nos mesmos dia e horário, o São Paulo busca a reabilitação na Arena da Baixada, em Curitiba, contra o Athletico-PR. As duas partidas são válidas pela 30ª rodada da competição nacional.

Confira a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro.

https://agenciabrasil.ebc.com.br/esportes/tabelas/brasileiro-serie-a.html