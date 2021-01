Londrina garante acesso à Série B; e Remo chega às finais da Série C

Fora de casa, o Londrina garantiu neste sábado (16) o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. Após vencer o Remo no Mangueirão, na capital Belém (PA), por 1 a 0, a equipe paranaense retornou à segunda divisão, que disputou pela última vez em 2019.

SE NÃO FOR SOFRIDO, NÃO É LONDRINA!! NÓS VOLTAMOS!!



Nossa história sempre mostrou que com muito trabalho, nós conseguiríamos! O #Tubarão vence o Remo em Belém e volta para a Série B!



— Londrina E C (@LondrinaEC) January 16, 2021

O gol solitário da partida foi marcado pelo zagueiro Gilberto Alemão, contra. O jogador tentou interceptar o chute de Samuel Gomes, mas acabou desviando para o fundo da rede de sua própria equipe. Com este placar, o Londrina avançou às semifinais, ocupando a segunda posição, com nove pontos. Já o Leão Azul teve uma derrota com sabor de vitória, pois, mesmo perdendo o confronto, disputará as finais da terceira divisão por ter terminado na liderança.

Além disso, o Remo viu seu maior rival, o Paysandu, interromper o sonho do acesso à Série B. O Papão entrou em campo nesta sexta e última rodada do quadrangular da segunda fase na vice-liderança. Porém, com o resultado no Mangueirão e a derrota de hoje (16), para o Ypiranga-RS por 1 a 0 no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS), a equipe paraense caiu para a lanterna do grupo. Já os gaúchos ficaram na terceira colocação e também foram eliminados.

Mossoró marcou o gol da vitória do Canarinho na tarde de hoje. Infelizmente, encerramos nossa participação nesta Série C ocupando a terceira colocação no Grupo B.



— Ypiranga Futebol Clube (@ypirangafc) January 16, 2021

Resta ainda uma vaga para a Série B, que será definida amanhã (17). No estádio do Arruda, no Recife (PE), o terceiro colocado Santa Cruz enfrentará o líder Brusque. A outra partida acontecerá no estádio Novelli Júnior, na cidade de Itu (SP), entre Ituano e Vila Nova.

O Bruscão já garantiu o acesso à Série B, mas ainda precisa conquistar a classificação para as finais. Para isso, terá de se manter na liderança. O trio restante do grupo permanece com chances de classificação, embora os goianos dependam apenas de seu resultado para alcançar o objetivo de subir de divisão, assim como é o único clube que pode superar o Brusque na tabela de classificação e enfrentar o Remo nas finais.

