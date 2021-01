Cuiabá goleia Guarani por 4 a 0 na Série B

O Cuiabá goleou o Guarani por 4 a 0, nesta quinta-feira (14) na Arena Pantanal, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o Dourado chegou aos 58 pontos, na 3ª posição, e ficou muito perto do acesso à Série A.

Já o Guarani viu ficar mais distante a chance de conseguir uma vaga na primeira divisão. O time de Campinas foi muito prejudicado por um surto do novo coronavírus (covid-19) que atingiu 17 jogadores, fazendo com que a equipe ficasse apenas com 12 atletas à disposição para a partida.

Na tarde desta quinta, o Bugre ainda solicitou o adiamento da partida junto à CBF (Confederação Brasileira de Futebol), mas o pedido não foi aceito. Assim, enviou, de última hora, um jogador para Cuiabá para ter ao menos 2 jogadores no banco de reservas.

O jogo

Com a bola rolando, o Guarani não demorou a ter de enfrentar outro desafio, o menor número de jogadores, após o lateral Cristovam ser expulso aos 9 minutos por falta em Felipe Marques.

Mesmo com desvantagem numérica, o Guarani continuou vivo na partida, criando chances. Porém, quem abriu o placar foi o Cuiabá, aos 30 minutos com o atacante Marcinho, que aproveitou bola que sobrou na área.

Quatro minutos depois o Dourado ampliou com Elton, que marcou após receber passe de peito de Marcinho.

O 3 a 0 veio apenas na etapa final, logo aos 8 minutos, com chute colocado de Rafael Gava.

Porém, o Cuiabá queria mais e chegou aos 4 a 0 aos 26 minutos com o atacante Jenison, que havia entrado em campo quatro minutos antes.

Na próxima terça-feira (19), o Cuiabá visita o Paraná no Durival Britto. Um dia depois, o Guarani recebe o Vitória no Brinco de Ouro.

Veja a classificação da Série B do Brasileiro.