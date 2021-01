Destaques do último Brasileiro trocam Avaí/Kindermann por Palmeiras

A lateral Bruna Calderan e as meias Duda Santos e Júlia Bianchi foram anunciadas nesta quinta-feira (28) como reforços do Palmeiras. O trio defendia o Avaí/Kindermann e se destacou na campanha do vice-campeonato da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro em 2020. O desempenho pelo time catarinense rendeu convocações à seleção nacional.

Reforço em dose tripla! 🟢⚪

Grandes destaques da temporada 2020, Duda, Julia Bianchi e Bruna Calderan defenderão as nossas cores em 2021! ✍️👩 ➤ https://t.co/TIJmSGfJzJ#AvantiPalestrinas pic.twitter.com/i9LXIVdG5a — SE Palmeiras (@Palmeiras) January 28, 2021

Mais velha do trio, Duda defenderá o quinto clube da carreira nos gramados. Antes do Kindermann, a alagoana de 24 anos atuou por Figueirense, Kiryat Gat (Israel) e Chapecoense. Bruna, que também tem 24 anos, mas é seis meses mais nova que a meia, estava há cinco anos no time catarinense, para onde foi após se destacar no Iranduba. Júlia, de 22 anos, foi revelada na equipe de Caçador (SC) e passou também por Centro Olímpico, Ferroviária, Figueirense e Madrid CFF (Espanha).

Com as três ex-jogadoras do Kindermann no elenco, o Verdão chegou a dez reforços para 2021. Além delas, o clube acertou com a Taty Amaro, as zagueiras Karol Arcanjo e Tainara, as meias Rafa Andrade e Katrine e as atatacantes Chú e Dandara.

Mercado agitado

Outro clube com novidade na equipe feminina é o Santos, que terá Christiane Lessa como técnica para 2021. A brasiliense de 38 anos estava no Foz Cataratas, que disputou a última edição da Série A2 (segunda divisão) nacional. Antes, ela dirigiu o Sky Blue Estados Unidos) e as equipes sub-20 do Washington Spirit (Estados Unidos) e do Shandong Luneng (China), além de ter sido auxiliar no Alvadness (Noruega) e no time masculino do Atlanta Soccer Club (Estados Unidos).

Ex-jogadora, Christiane começou no Vasco, em 1998, mas se mudou para os Estados Unidos três anos depois, onde desenvolveu a carreira em times universitários e profissionais. No ano passado, retornou ao Brasil após quase 20 anos. No Santos, a técnica substitui Guilherme Giudice, que havia assumido as Sereias da Vila após o Brasileiro de 2019.

O Minas Brasília também está de comandante novo: Antônio Carlos Bona. O paulista de 54 anos ocupa a vaga deixada por Rodrigo Campos, desligado do clube há duas semanas. Bona foi preparador físico de clubes como Atlético-GO, Náutico e Corinthians e trabalhou no futebol feminino da China entre 2016 e 2019. No ano passado, atuou como auxiliar técnico da equipe sub-20 masculina do Planaltina-DF.

Além de trocar o comando, o Minas anunciou dois reforços estrangeiros para 2021: a volante paraguaia Monse Ayala, de 18 anos, e a atacante Kayla Prince, de 22 anos, com passagens pela seleção principal de Trinidad e Tobago.

O Grêmio, por sua vez, acertou a contratação da experiente zagueira Janaína Queiroz, de 32 anos, que estava no Palmeiras.