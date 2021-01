São Paulo acerta retorno de artilheira do último Brasileirão Feminino

O São Paulo acertou a contratação de Carla Nunes, artilheira da última edição da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino com 12 gols. A atacante estava no rival Palmeiras e é uma das seis jogadoras anunciadas pelo clube para reforçar o elenco em 2021.

Será a segunda passagem de Carla Nunes pelo Tricolor. Ela defendeu a equipe em 2015, ano em que a modalidade foi brevemente retomada no Morumbi e o São Paulo foi vice-campeão paulista. A atacante foi a goleadora do time na campanha, com sete gols. De lá para cá, a jogadora defendeu Portuguesa, Audax-SP, 3B da Amazônia e Palmeiras. No Verdão, fez 34 gols em 49 jogos, tornando-se a maior artilheira da história do futebol feminino no clube.

Com a artilharia da Carla Nunes no #BrasileirãoFeminino desse ano, a atacante do @Palmeiras se uniu a uma lista SELETA de jogadoras históricas da competição! 🤩 pic.twitter.com/NQ9lDBmRV5 — Brasileirão Feminino (@BRFeminino) December 7, 2020

No São Paulo, Carla Nunes terá a companhia da meio-campista Maressa e da lateral Mônica, com quem atuou no Palmeiras. Os demais reforços anunciados foram as meias Naná (ex-Internacional), Nath Pitbull (ex-3B da Amazônia) e a atacante Micaelly (ex-Cruzeiro).

O clube paulista também confirmou a renovação de 16 atletas que defenderam a equipe em 2020. Entre elas, destaques como a goleira Carla, as zagueiras Thais, Gislaine e Lauren, as meias Yayá e Cris e as atacantes Gláucia, Duda e Carol. As duas últimas não se apresentaram com o restante do elenco na segunda-feira (18) por estarem com a seleção brasileira, que treina em Viamão (RS). O grupo realizará a pré-temporada no centro de treinamentos do Tricolor em Cotia (SP).

Elenco do #FutebolFemininoTricolor é apresentado no Estádio do Morumbi!



Confira mais fotos e informações > https://t.co/jiphuRS1fG#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/NpQr50xtDE — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 18, 2021

Além do Brasileiro e do Campeonato Paulista, o São Paulo pode disputar a Libertadores Feminina na temporada 2021. Para isso, torce para que Corinthians ou Avaí/Kindermann fiquem com o título da edição de 2020 do torneio sul-americano, que será disputada entre 5 e 21 de março. Como as alvinegras e as catarinenses - atuais campeãs e vices nacionais, respectivamente - já estão garantidas na versão 2021 da competição continental, o Tricolor herdaria a vagas de um deles, por ter sido o terceiro colocado da última Série A1.

Reforços na Série A1

Após perder Carla Nunes, o Palmeiras reforçou o sistema defensivo para 2021. O Verdão anunciou a goleira Taty Amato, ex-Corinthians, e a zagueira Tainara, que estava no Santos e integra a seleção brasileira em Viamão. Nas Sereias, as novidades foram a renovação da atacante Ketlen, maior artilheira santista com 107 gols, e a contratação de Amauri Nascimento para coordenar a modalidade. O dirigente deixou o São Paulo e voltou ao clube onde trabalhou de 2008 a 2011 (quando o Santos foi bicampeão da Libertadores) e 2015 a 2018.

O Cruzeiro, por sua vez, confirmou acerto com a lateral Rebeca (ex-Grêmio). A defensora é a oitava contratação das Cabulosas para 2021. Além delas, chegaram a goleira Carol Aquino, a zagueira colombiana Jéssica Romero, a volante Carol Shimo, as meias Stephanie Zuniga (norte-americana) e Mayara Vaz e as atacantes Marília e Pâmela. O clube ainda renovou com 14 das jogadoras que defenderam o time celeste no ano passado.

De olho na Libertadores, a Ferroviária também se reforçou em massa. As Guerreiras Grenás anunciaram sete jogadoras, sendo a zagueira Ana Alice (ex-Grêmio) a mais recente. Ela terá a novamente a companhia de Yasmin, com quem fez dupla de zaga nas Gurias Gremistas. Outras caras novas são a lateral Jamille, as meias Duda e Leidiane, a volante Nicoly e a atacante Lurdinha, além da treinadora Lindsey Camila, que era auxiliar da seleção feminina sub-17 e substitui Tatiele Silveira, campeã nacional em 2019.

Outra equipe da Série A1 que tem se movimentado no mercado é o Minas Brasília. A contratação mais recente é da meia Manu, que, a princípio, disputará o Brasileiro sub-18. Também chegaram à capital federal a goleira Karen Xavier, a zagueira Dih, a lateral Katielle, a volante Karla Alves e a atacante Nenê, dona de seis títulos nacionais (três Copas do Brasil e três Brasileiros) e campeã da Libertadores.

No Grêmio, a cara nova anunciada foi a atacante Maiara, campeã brasileira pelo Timão em 2020. A diretoria do Tricolor ainda confirmou a renovação do vínculo de mais duas jogadoras: a meia Jane Tavares e a zagueira Andressa Pereira. O rival Internacional também deu início à montagem do elenco e assegurou a permanência das laterais Fabi Simões e Belinha e das zagueiras Isa Haas e Bruna Benites - Fabi e Bruna estão com a seleção nacional em Viamão.