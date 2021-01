Djokovic e Nadal iniciarão temporada em 2 de fevereiro, no ATP Cup

O tenista número um do mundo, Novak Djokovic, e o ex-líder do ranking Rafael Nadal iniciarão suas temporadas de 2021 no dia 2 de fevereiro, quando lideram a Espanha e a Sérvia, respectivamente, na competição de equipes ATP Cup, antes do Aberto da Austrália.

Os dois tenistas mais bem posicionados do ranking serão acompanhados pelo número três do mundo, o austríaco Dominic Thiem, e pelo número quatro, o russo Daniil Medvedev, no primeiro dia do torneio em Melbourne Park, que também sediará o primeiro Grand Slam do ano entre 8 e 21 de fevereiro.

Liderada por Djokovic, detentor do título australiano, a atual campeã Sérvia iniciará a defesa de seu troféu diante do Canadá na Arena Rod Laver e também enfrentará a Alemanha na fase de grupo.

Thiem, que perdeu para Djokovic na final do ano passado em Melbourne, disputará a sessão inicial na Arena John Cain com a Itália.

Nadal, atual número dois do ranking e membro do time que perdeu para os sérvios, e Medvedev, vencedor do ATP Finals, serão os destaques da sessão noturna quando confrontarem a anfitriã Austrália e a Argentina.

O ATP Cup estreou no ano passado com 24 equipes e foi realizado em três cidades australianas, mas terá metade das equipes na edição deste ano devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

O início do torneio de 2021 foi adiado em um dia para dar mais tempo de treinamento aos 72 tenistas confinados em quartos de hotel, porque alguns passageiros de três voos fretados que os levaram à Austrália foram diagnosticados com covid-19.