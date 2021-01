Flamengo perde para Athletico-PR; Internacional dispara na liderança

Em mais uma partida sem brilho o Flamengo não conseguiu superar a defesa do Athletico-PR e saiu da Arena da Baixada neste domingo (24) com uma derrota por 2 a 1. Com o resultado, o Rubro-Negro carioca permanece com 55 pontos, na terceira posição do Brasileirão, e viu o Internacional disparar na liderança após uma vitória sobre o Grêmio. Já o Furacão chegou aos 42 pontos e fica, momentaneamente, na 11ª colocação.

O JOGO

A etapa inicial foi bastante estudada e sem muitas chances de gol até os 20 minutos, quando o Athletico-PR quase abriu o placar. Carlos Eduardo apareceu pela direita e chutou cruzado. O goleiro Hugo espalmou para o meio da área. A bola sobrou para Renato Kayzer na marca do pênalti. Ele dominou e finalizou forte, mas o goleiro do Flamengo salvou. Quatro minutos depois, o Furacão fez o primeiro. Nova jogada pela direita com Nikão. Ele cruzou na segunda trave para Abner, sem marcação, bater de primeira para estufar a rede dos visitantes.

O Athletico continuou melhor na partida e por pouco não ampliou em uma jogada parecida com a do gol. Abner apareceu novamente pela esquerda, após cruzamento e chutou para Hugo operar um milagre. Mesmo jogando mal, o Flamengo conseguiu o empate aos 33 minutos. Arrascaeta cobrou falta pela direita e Gustavo Henrique subiu sozinho para cabecear e deixar tudo igual.

Cada equipe teve mais uma chance na primeira etapa. O Flamengo com Gabigol, em chute cruzado que Santos defendeu com tranquilidade. E o Furacão quase fez o segundo aos 42 minutos. Renato Kayzer finalizou, de cabeça, cruzamento da direita e Hugo salvou o Rubro-Negro carioca.

O Flamengo voltou para o segundo tempo disposto a virar o jogo. Com muita posse de bola, o atual campeão brasileiro pressionou desde o primeiro minuto, mas tinha dificuldade em levar perigo ao gol de Santos. O Athletico-PR preferiu esperar o adversário e jogar no contra-ataque. Deu certo.

Aos seis minutos, Nikão arriscou de perna esquerda de fora da área e Hugo defendeu. Aos 25 minutos, Christian quase marcou um gol antológico. Ele viu o goleiro do Flamengo adiantado e chutou de antes do meio de campo, de cobertura, mas Hugo conseguiu se recuperar e salvar o time carioca.

Sem força ofensiva, o Flamengo não assustava e viu o Furacão fazer o gol da vitória aos 37 minutos. Khellven avançou pela direita e cruzou na área. Renato Kayzer apareceu sozinho entre os zagueiros e bateu de primeira para fechar o placar na Arena da Baixada: 2 a 1.

Na próxima rodada, o Athletico-PR enfrenta o Ceará, domingo (31), às 19h, no Castelão. Já o Flamengo pega o Grêmio, quinta-feira (28), às 20h, na Arena do Grêmio, em jogo atrasado da 23ª rodada.