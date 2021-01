Fiba anuncia que Bélgica recebe Mundial de basquete 3x3 em 2022

A Fiba (Federação Internacional de Basquetebol) anunciou na última segunda-feira (18) que a Antuérpia (Bélgica) será a sede da sétima edição da Copa do Mundo de basquete 3x3 em junho de 2022.

“A Fiba tem o prazer de trazer a Copa do Mundo Fiba 3x3 2022 para a Bélgica […]. O distrito histórico de Antuérpia promete ser um dos cenários urbanos mais espetaculares da história do 3x3. Estamos entusiasmados por estar em uma cidade e região tão jovem e dinâmica, para a primeira Copa do Mundo após a estreia olímpica do 3x3 em Tóquio, ainda este ano”, disse o secretário-geral da Fiba, Andreas Zagklis.

A competição contará com 20 equipes masculinas e 20 times femininos. Na última edição da competição, realizada entre 18 e 23 de junho de 2019 em Amsterdã (Holanda), os Estados Unidos ficaram com o ouro masculino, e a China venceu entre as mulheres.

“A Copa do Mundo de Basquete 3x3 da Fiba permitirá que Flandres [região flamenca da Bélgica onde fica a Antuérpia] conheça uma modalidade olímpica jovem e dinâmica”, concluiu o Ministro do Esporte de Flandres, Ben Weyts.