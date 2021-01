Tênis: João Menezes vence favorito e está nas oitavas em Istambul

Nesta terça-feira (19), o tenista mineiro João Menezes marcou 2 sets a 0 no colombiano Daniel Elahi Galán, cabeça de chave 1, no Challenger de Istambul, que está sendo disputado em quadras duras e cobertas. Na estreia na chave principal, o brasileiro venceu com parciais de 7/6 (7-5) e 6/3, em 1h23min, diante do diante do grande favorito do torneio e número 115 do ranking mundial. Com os pontos acumulados até essa fase, Menezes deve subir sete posições, passando de 193 para 186 do mundo.

"Foi meu melhor jogo há tempos. Posso dizer que desde 2019 eu não fazia uma partida tão boa, desse nível. Joguei muito firme, saquei muito bem. Consegui me impor nas horas que foi preciso. Fui agressivo e, ao mesmo tempo, muito sólido. O Galan está jogando super bem. E ele gosta de apressar muito o jogo, principalmente nestas condições aqui. Então, a minha qualidade de bola teve de ser muito grande", comemorou Menezes, 24 anos, que veio do Qualifying. Esta é a terceira vitória seguida de João na Turquia.

O primeiro set seguiu sem quebras até o oitavo game, quando Galan conseguiu a vantagem e abriu 5/3. Sacando para fechar a série, o colombiano teve o saque quebrado pelo brasileiro. O jogo seguiu igual até o tie-break. Nesta parcial, o mineiro saiu atrás com a desvantagem de 3-1. Mas, João Menezes virou com cinco pontos seguidos e venceu por 7-5. Na segunda parcial, ele quebrou o saque do adversário no sexto game e venceu por 6/3.

"Superei bem as adversidades. No tie-break com 6 a 3, dois saques, ele deu duas devoluções em que a bola bateu na fita e passou. Mesmo assim ainda consegui ficar firme e fechar o set no ponto seguinte. Muito importante ganhar três em sequência. Agora é buscar mais, com a sensação de que estou jogando bem e pronto para fazer mais um grande jogo", completou.

Agora, João Menezes busca a vaga nas quartas de final diante do turco Ergi Kirkin, 21 anos, número 449 do ranking, nesta quarta-feira (20), por volta das 8h (horário de Brasília). Será o primeiro confronto entre os dois.