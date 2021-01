Floresta-CE é o 1º a se classificar à final da Série D do Brasileiro

O Floresta-CE se classificou neste sábado (23) para a final da edição de 2020 da Série D do Campeonato Brasileiro. O time cearense, que pela pela segunda vez disputa a quarta divisão, venceu o favorito Novorizontino-SP, por 2 a 0, no jogo de volta da semifinal, no estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, na cidade de Novo Horizonte (SP). A primeira partida, em Fortaleza, terminou empatada em 1 a 1. O adversário do Lobo da Vila sairá do embate entre Altos-PI e Mirassol-SP, neste domingo (24), que também será transmitido pela TV Brasil. A partida terá início às 15h45 (horário de Brasília), direto do estádio Felipe Raulino, na cidade de Altos (PI).

Mesmo jogando fora de casa, o time cearense começou pressionando o adversário, e logo aos quatro minutos, Lito cruzou para Thalison que cabeceou com perigo, obrigando o goleiro Giovanni à grande defesa. Comando pelo técnico Leston Júnior, o Floresta se postou na defesa, e foram poucas as chances do time paulista, que até este sábado (23) detinha a melhor campanha (13 vitórias em 21 jogos, além de seis empates e duas derrotas). A melhor oportunidade dos paulistas foi aos 29 minutos, com uma bomba de Léo Baiano, mas o goleiro Douglas Dias atento, afastou. Nos 15 minutos finais a partida seguiu equilibrada, mas sem gols.

Na segundo tempo, o Floresta abriu o placar logo aos quatro minutos. A jogada começou com Luís Soares, que entrou logo no início da etapa final: ele cruzou na área e no desvio da zaga, a bola sobrou para o camisa 9, Flávio Torres, mandar de canela para o fundo do gol.

Seis minutos depois, faltou pouco para o Floresta quase ampliar. Thalison partiu em velocidade, em contra-ataque pela direita, invadiu a área do Novorizontino, e chutou forte, mas Giovanni foi na bola e evitou o segundo gol dos cerarenses.

O Novorizontino seguia com dificuldades com a marcação. Aos 19 minutos, Caio Monteiro teve boa oportunidade de empatar, ao receber a bola dentro da área, mas desarmado. Aos 30 minutos, o Floresta deperdiçou mais uma chance de marcar o segundo gol: Ronaldo cobrou escanteio, Alisson subiu e cabeceou e a bola raspou a trave, com perigo.

Nos minutos finais, já no desepero, o Novorizontino sufocou o time cearense para igualar o placar e levar a decisão da vaga para os pênaltis. O artilheiro Guilherme Queiroz teve a melhor oportunidade aos 36 minutos: Diogo Sodré cruzou na segunda trave para Bruno Aguiar, que desviou na medida o Queiroz, mas ele deu um peixinho e mandou a bola para fora. E em meio à pressão do time paulista, já nos acréscimos,o meia Núbio Flávio recebeu a bola no ataque, partiu com ela sozinho, e tocou na saída do goleiro Giovanni, sacramentando a vitória e a classificação para a final da Série D.

Festa do Lobo da Vila fora de casa. O time cearense, que este ano caiu para a segunda divisão do campeonato estadual, superou neste sábado (23) o histórico de pior campanha entre os semifinalistas da Série D: dez vitórias, dez empates e duas derrotas.