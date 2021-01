Fórmula 1 adia GP da Austrália e abertura da temporada será no Bahrein

Fórmula 1 adiou nesta terça-feira (12) o Grande Prêmio da Austrália de março para novembro, Bahrein vai abrir a temporada e a corrida da China está pendente, com a covid-19 forçando o esporte a reprogramar o calendário de 2021.

O circuito italiano de Ímola foi adicionado ao cronograma recorde de 23 provas como a segunda corrida, em 18 de abril, depois do Bahrein em 28 de março.

A terceira corrida, em 2 de maio, ainda não foi confirmada, mas deverá ser preenchida pelo circuito português do Algarve, que estreou no ano passado.

2021 CALENDAR UPDATE



🇧🇭 Season starts in Bahrain 26-28 Mar

🇦🇺 Australia moves to 19-21 Nov

🇮🇹 Imola returns 16-18 Apr; China discussions ongoing



Dates of Brazil, Saudi Arabia and Abu Dhabi races all change#F1 pic.twitter.com/4QoP0gKKsA — Formula 1 (@F1) January 12, 2021

A Austrália recebeu uma nova data, 21 de novembro, em lugar do que normalmente seria a abertura da temporada em Melbourne.

A corrida da China em Xangai foi adiada devido a restrições de viagens que impossibilitam o agendamento de uma data.

Embora não listada no cronograma revisado, a Fórmula 1 indicou que a China seria alocada se as circunstâncias permitissem e outra corrida seria retirada. O calendário não vai além de 23 corridas.

"Temos o prazer de confirmar que o número de corridas planejado para a temporada permanece inalterado", disse o novo presidente-executivo da Fórmula 1, Stefano Domenicali, em comunicado.

As provas australiana e chinesa foram canceladas no ano passado, quando a pandemia destruiu o calendário esportivo, com a temporada reduzida para 17 grandes prêmios na Europa e no Oriente Médio.