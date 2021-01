James Harden deixa o Houston Rockets para jogar no Brooklyn Nets

O Brooklyn Nets anunciou nesta quinta-feira (14) a contratação do armador James Harden junto ao Houston Rockets, depois que o relacionamento do jogador com a equipe da Conferência Oeste acabou nesta semana.

Harden, MVP da NBA em 2018, disse que os Rockets "simplesmente não estavam bons o suficiente" nesta temporada. O time está em penúltimo lugar na Conferência Oeste com um retrospecto de 3-6, o que levou o jogador de 31 anos a dizer que a situação não podia ser consertada.

A chegada de Harden ao Nets o reúne com Kevin Durant --seu companheiro de equipe no Oklahoma City Thunder-- e Kyrie Irving enquanto a franquia tenta formar seu trio All-star.

"Adicionar um jogador All-NBA como James ao nosso elenco posiciona melhor nossa equipe para competir contra os melhores da liga", disse o gerente-geral do Nets, Sean Marks, em um comunicado. "James é um dos pontuadores e armadores mais prolíficos do nosso esporte, e estamos entusiasmados em trazer seus talentos especiais para o Brooklyn."

O acordo comercial também envolve o Cleveland Cavaliers, com Jarrett Allen e Taurean Prince, do Nets, indo para o Cavaliers, enquanto Caris LeVert e Rodions Kurucs se juntam ao Rockets.

O Nets, sexto na Conferência Leste com 7-6, também enviará três escolhas de primeira rodada no draft (2022, 2024 e 2026) e quatro escolhas de troca (2021, 2023, 2025 e 2027) para o Houston.