Luisa Stefani inicia 2021 com vitória no WTA de Abu Dhabi

A tenista brasileira Luisa Stefani estreou com vitória na chave de duplas do WTA 500 de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, que abre a temporada deste ano do Circuito Mundial. Nesta sexta-feira (8), a parceria da paulista com a norte-americana Hayley Carter superou as cazaques Elena Rybakina e Yaroslava Shvedova por 2 sets a 0, com um duplo 6/3.

"Ótima estreia, um jogo muito bom para começar o ano com o pé direito. Foi uma partida bem limpa da nossa parte, fizemos algumas coisas muito bem, bom percentual de [acerto do] primeiro saque. A quadra está bem rápida, ainda mais essa de hoje [sexta-feira], então o saque foi bem importante. Devolvemos bem. Para mim, foi um dos melhores jogos de devolução que fiz. Bom ver que o trabalho de pré-temporada fez efeito", comentou a brasileira, número 33 do ranking de duplas da Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês), em nota à imprensa.

Stefani e Carter voltam à quadra neste sábado (9) contra a russa Daria Kasatkina e a eslovena Annet Kontaveit, que bateram as bielorussas Lidziya Marozava e Aliaksandra Sasnovich na estreia. O duelo está previsto para começar às 8h (horário de Brasília) e vale classificação às quartas de final.

ATP de Delray Beach

Outro que largou vencendo em 2021 foi Thiago Monteiro, no ATP 250 de Delray Beach, nos Estados Unidos. Hoje (8), o tenista número um do país em simples e 84º no ranking mundial da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) derrotou o também brasileiro Thomas Bellucci, ex-número 21 do mundo, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/5. Nas oitavas de final, o cearense encara o norte-americano John Isner, 25º colocado da ATP. A partida será neste sábado (9), ainda sem horário definido.

Na chave de duplas em Delray Beach, Marcelo Demoliner não teve a mesma sorte. Também nesta quinta-feira, o gaúcho - número 44 do ranking mundial - e o mexicano Santiago Gonzalez foram derrotados pelo austríaco Olivier Marach e o venezuelano Luís David Martinez por dois sets a zero, parciais de 6/2 e 6/3.

Aberto da Austrália

O Aberto da Austrália será disputado entre os dias 8 e 21 de fevereiro, mas a etapa classificatória de simples do primeiro Grand Slam de 2021 será realizada a partir deste domingo (10) e prosseguirá até quarta-feira (13). Os confrontos e os horários ainda serão anunciados.

A pandemia do novo coronavírus (covid-19) transferiu o qualificatório feminino para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O Brasil será representado pela gaúcha Gabriela Cé, número um do país na atualidade e 240ª do ranking da WTA. Já o classificatório masculino será em Doha, no Catar, com três representantes brasileiros: o paranaense Thiago Seyboth Wild (117º do mundo), o mineiro João Menezes (193º) e o paulista Felipe Meligeni (230º). Thiago Monteiro já está garantido na chave de simples.

"Após um ano atípico, que me ensinou muito, em meio à pandemia, é ir em busca dos resultados nesta nova temporada", declarou Menezes, em comunicado à imprensa. O tenista mineiro também disse ter o objetivo de encerrar 2021 próximo das 120 primeiras colocações do ranking. "[Quero] ficar beirando o top 100 para, aí, pensando em 2022, furar essa marca", completou.