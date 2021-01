Maior evento de base da vela brasileira define campeões no RJ

O fluminense Lucas Freitas, de 13 anos, e a gaúcha Melissa Paradeda, de 12, foram os campeões masculino e feminino, respectivamente, da edição deste ano do Campeonato Brasileiro de Optimist, classe de iniciação à vela e conhecida por introduzir crianças e adolescentes na modalidade. O evento terminou no último sábado (16), no Iate Clube do Rio de Janeiro (ICRJ).

O torneio, considerado o principal da vela brasileira na base, reuniu mais de 150 jovens entre seis a 15 anos. Lucas ganhou oito das 12 regatas realizadas e garantiu o bicampeonato da categoria. Em 2020, o garoto venceu a edição disputada em Porto Alegre.

"Durante esse ano [2020], mesmo com a pandemia, treinei muito e tive a oportunidade de correr o Campeonato Europeu na Eslovênia. Tudo isso me ajudou a melhorar tecnicamente", comentou Lucas, que representou o próprio ICRJ, campeão do torneio por equipes.

Melissa, por sua vez, concluiu o Brasileiro na décima posição geral e foi a melhor competidora entre as meninas. A jovem da Escola de Vela de Ilhabela (SP) é filha do velejador olímpico Alexandre Paradeda, campeão mundial e pan-americano na classe Snipe.

''No Optimist, o resultado é o que menos importa, mas acompanhar a preparação dela nos últimos seis meses, focada e concentrada em evoluir no nosso esporte foi emocionante", disse o pai de Melissa. A mãe, Priscila Paradeda, orgulhosa da conquista da pequena, postou uma imagem da filha no pódio.

A próxima edição do Brasileiro de Optimist será entre 4 a 18 de janeiro de 2022 no Cabanga Iate Clube de Pernambuco, em Paulista (PE).

O barco de Optimist tem 2,34 metros e é utilizado para crianças e adolescentes aprenderem as principais funções de um monotipo. O veleiro suporta até 60 quilos e seu formato impede que a embarcação atinja uma velocidade considerada elevada, o que o torna mais seguro para a modalidade. Entre os velejadores que começaram nesta categoria, estão os campeões olímpicos Robert Scheidt e Martine Grael.