Marcão, técnico do Fluminense, testa positivo para covid-19

O técnico Marcão, do Fluminense, não estará à beira do campo no clássico de amanhã (6) contra o Flamengo, no Maracanã, pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O clube anunciou nesta terça-feira (5) que o profissional testou positivo para o novo coronavírus (covid-19). O substituto no comando da equipe tricolor no Clássico dos Clássicos será o auxiliar técnico Ailton Ferraz. O duelo será transmitido ao vivo pela Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e plantão de Bruno Mendes.

Por meio do Twitter, o Fluminense confirmou que o treinador contraiu o vírus e já se encontra de quarentena.

INFORMAÇÃO: O técnico Marcão testou positivo para a Covid-19 nesta segunda-feira (04/01). O auxiliar técnico Ailton Ferraz assume a equipe até o retorno do treinador, que já cumpre isolamento. Edevaldo de Freitas fica à frente da equipe sub-23 nesse período. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 5, 2021

Além da partida desta quarta (6), Marcão também não deverá estar disponível para o confronto com o Corinthians no próximo dia 13, já que o protocolo de segurança para competições gerenciadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) exige distanciamento social de, no mínimo, dez dias.

Enquanto isso, na equipe sub-23, Edevaldo Freitas, também é auxiliar técnico, assume a função de treinador temporariamente.

Não será desta vez que Marcão vai poder conquistar a primeira vitória à frente do time nesta atual passagem pelo Tricolor como técnico. Nas três primeiras rodada, após a saída do ex-treinador do clube Odair Hellmann, o time empatou uma vez (Vasco) e sofreu duas derrotas (Atlético-GO e São Paulo). Com 40 pontos na tabela de classificação do Brasileirão, os tricolores ocupam a 10ª posição.