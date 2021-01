Marcelo Chamusca é demitido do Fortaleza após nove jogos

O Fortaleza confirmou nesta quinta-feira (7) a demissão do técnico Marcelo Chamusca. O treinador, que estava na terceira passagem à frente do Leão do Pici, não resistiu à derrota por 1 a 0 para o Sport na Ilha do Retiro na noite de quarta. Ele deixou o clube com 31 pontos na 15ª posição. Nesse Brasileiro, Chamusca comandou o Fortaleza em nove jogos. Foram quatro derrotas, quatro empates e apenas uma vitória. O time não vence há seis jogos. O último triunfo foi no dia 22 de novembro diante do Botafogo por 2 a 1.

O Fortaleza Esporte Clube comunica oficialmente a saída do Treinador Marcelo Chamusca. O clube agradece ao profissional e sua comissão pelo trabalho desenvolvido. O Tricolor do Pici deseja sucesso em seus novos desafios profissionais. — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) January 7, 2021

O clube cearense confirmou que o auxiliar técnico Léo Porto comandará o treino de sexta-feira. O próximo jogo do Fortaleza será contra o Grêmio no sábado, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, no Castelão.

