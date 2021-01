Mountain Bike: Henrique Avancini apresenta equipe para temporada

Henrique Avancini, principal nome brasileiro do ciclismo mountain bike, confirmou nesta semana a parceria para 2021 com um dos maiores fabricantes mundiais de bicicletas. “Minha missão e busca como atleta sempre foi crescer e evoluir. Como mentor desse projeto, que já existe desde 2012, o objetivo é o mesmo. A ideia com essa nova fase da Caloi / Henrique Avancini Racing é alcançar um nível ainda mais profissional, com mais eficiência e com uma operação de gestão esportiva que proporcione performance, desempenho e, consequentemente, vitórias para os nossos atletas”, disse Avancini. Para isso, ele montou em Petrópolis -RJ, o centro de treinamentos Henrique Avancini Racing, que desde 2020. oferece estrutura completa para atleta treinarem num lugar com clima e topografia adequados e poderem criar uma rotina que lhes possibilitem ficar concentrados nas competições. No local, atuam mais de 15 profissionais de diversas frentes, como nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, mecânicos, dentre outros.

Atleta número 1 do ranking mundial, Henrique continuará a competir pela equipe Cannondale Factory Racing, além de atuar junto aos atletas da Caloi / Henrique Avancini Racing. No time brasileiro, ele desempenhará o papel de mentor dos ciclistas.

Para esse ano, a equipe terá Marcela Lima, a mineira de 20 anos, campeã brasileira Sub-23, o baiano Ulan Galinski, 14º colocado no Mundial Sub-23 de 2020, e os mineiros Edson Rezende, de 24 anos, e Guilherme Muller, de 27 anos.