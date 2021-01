NBA reforça protocolo de combate ao novo coronavírus

A NBA (liga de basquete profissional dos Estados Unidos) e a NBPA (associação nacional de jogadores de basquete) anunciaram na tarde desta terça-feira (12) uma série de medidas adicionais de segurança sanitária como forma a responder ao aumento de casos do novo coronavírus (covid-19) nos Estados Unidos.

Segundo nota divulgada pela liga de basquete norte-americana, as medidas entram em vigor imediatamente e valem por pelo menos as duas próximas semanas. E, caso haja necessidade, no futuro os protocolos de saúde e segurança da NBA podem sofrer novas mudanças em decorrência do desenvolvimento da pandemia do novo coronavírus.

Assim, as seguintes medidas foram implementas a partir desta terça:

- Em partidas em casa, jogadores e membros da equipe são obrigados a permanecer em suas residências em todos os momentos, exceto para participar de atividades relacionadas à equipe nas instalações da equipe ou arena, realizar exercícios ou executar atividades essenciais, ou como resultado de circunstâncias extraordinárias.

- Em partidas fora de casa, jogadores e membros da equipe são proibidos de deixar seu hotel, exceto para atividades da equipe ou em emergências, e interagir com hóspedes que não sejam da equipe no hotel.

- As reuniões antes do jogo no vestiário estão limitadas ao período de 10 minutos de duração, com todos os participantes usando máscara.

- Todos os outros encontros envolvendo jogadores e equipe de funcionários devem continuar a ocorrer na quadra, em um espaço aprovado pela liga, com os participantes continuando a usar máscaras faciais em todos os momentos.

- Para voos, as equipes devem criar um plano de assentos nos aviões de modo que os jogadores sejam posicionados na aeronave próximos daqueles dos quais sentam próximos nos jogos.

- Todas as sessões de tratamento em um hotel, como massagens e fisioterapia, devem ocorrer em um salão ou em outro grande espaço aberto. Máscaras e protetores faciais são necessários para todos os indivíduos durante essas sessões.

- No dia do jogo, os atletas estão proibidos de chegar à arena mais de três horas antes da partida. Durante os períodos pré e pós-jogo, os jogadores devem limitar as interações a toque de cotovelo ou punho, evitar socialização prolongada e manter distância.

- Todos os jogadores devem usar máscaras faciais no banco o tempo todo. Ao sair do jogo e antes de retornar ao banco, os jogadores podem sentar-se em cadeiras de resfriamento, distantes do restante da equipe, onde as máscaras não são necessárias. Uma vez que o jogador tenha esfriado, ele deve retornar ao seu lugar designado no banco e usar uma máscara até que ele entre no jogo novamente. Os jogadores devem sempre usar máscaras faciais no vestiário, durante os treinos e ao viajar com qualquer pessoa que não seja um membro da família. Os treinadores e outros membros da equipe devem usar máscaras em todos os momentos durante os jogos.

- Qualquer indivíduo que visite regularmente o interior da casa de um jogador ou membro da equipe para fins profissionais deve se submeter ao teste covid-9 duas vezes por semana. Para qualquer equipe com um caso de jogador positivo ou caso de membro da equipe de alto risco, a NBA pode exigir que os jogadores e a equipe sejam submetidos a cinco dias consecutivos de testes laboratoriais, duas vezes por dia.