NBA tem segundo jogo adiado por conta de Covid-19

A liga norte-americana de basquete (NBA) anunciou neste domingo que o jogo entre Miami Heat e Boston Celtics, previsto para acontecer neste domingo a partir das 21h de Brasília em Boston, foi adiado. O motivo para o adiamento é que um dos jogadores da equipe de Miami apresentou um resultado inconclusivo para o teste de Covid-19 e, a partir dos protocolos de saúde da liga, que determinam afastamento preventivo de outros atletas que tiveram contato com alguém infectado, a franquia não teria o mínimo de oito jogadores à disposição para poder realizar a partida.

Curiosamente, o adversário da noite também quase não teria a quantidade necessária de atletas aptos para atuar, por conta do mesmo protocolo. O Boston Celtics teria exatamente oito jogadores prontos para jogo, depois de sete serem afastados por precaução e outros dois por lesão. O astro da equipe, Jayson Tatum, deverá passar por quarentena de 10 dias a 14 dias antes de retornar às quadras, segundo informações do jornalista Shams Charania, do site The Athletic.

A liga vive um momento de aumento no número tanto de casos de Covid-19 entre atletas quanto de afastamentos de jogadores que tiveram contato com alguém infectado. No sábado (9), o ala-armador Bradley Beal, do Washington Wizards, não atuou diante do Miami Heat justamente por ter tido contato com Jayson Tatum. Segundo a imprensa americana, dois jogadores do Dallas Mavericks, um deles o ala-pivô alemão Maxi Kleber, testaram positivo para coronavírus e agora estão afastados do resto do elenco. Kleber atuou diante do Orlando Magic, também na noite do sábado.

Na quinta-feira (7), durante o jogo entre Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets, em Nova York, o ala-armador Seth Curry, do Philadelphia, que não estava atuando, teve resultado positivo no teste e já foi separado do resto do elenco. Por conta do rastreamento de quem teve contato com Curry, a equipe teve diversos desfalques para enfrentar o Denver Nuggets no sábado e teve que ativar um jogador lesionado para poder ter o mínimo de oito atletas e não ser declarada derrotada por W.O. O Philadelphia 76ers usou apenas sete jogadores, enquanto o adversário utilizou 15 atletas. Três jogadores da equipe atuaram por mais de 41 minutos.

O duelo entre Heat e Celtics é o segundo a ser adiado na recém-iniciada temporada 2020-21 da NBA, que começou no fim de dezembro. Logo no segundo dia, o confronto entre Houston Rockets e Oklahoma City Thunder também precisou ser remarcado depois que, em virtude dos protocolos de segurança, ficou determinado que a equipe de Houston também não teria o mínimo de atletas para poder atuar. A partida ainda não tem data para acontecer.

Segundo o jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN dos Estados Unidos, no momento, a liga ainda não tem planos de suspender a temporada por conta do aumento do número de casos.