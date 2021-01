NBB reinicia com média inferior a um novo caso de coronavírus por dia

O primeiro turno da edição 2020/2021 do Novo Basquete Brasil (NBB), campeonato nacional masculino da modalidade, apresentou média inferior a um caso positivo do novo coronavírus (covid-19) por dia, entre atletas, membros de comissão técnica e árbitros, desde o início da competição, em novembro. A estatística consta no relatório divulgado pela Liga Nacional de Basquete (LNB), organizadora do torneio.

Segundo o relatório, ao longo dos primeiros 68 dias da atual temporada do NBB, foram feitos 4.608 testes da covid-19, com 61 deles positivos para o vírus. A média de 0,9 casos/dia, de acordo com a LNB, é inferior à observada nos primeiros 21 dias do torneio, de 1,24 casos/dia, entre novembro e dezembro. Conforme nota divulgada pela liga, "foram produzidos vídeos educativos e informativos para os profissionais de todas as áreas envolvidas com a competição, com intuito de aprimorar ainda mais o sistema e proporcionar uma competição mais segura possível".

"Sentimos ali a necessidade de reforçar a mensagem e passar aos atletas que, por mais que o início do campeonato tenha apontado poucos casos, não poderíamos relaxar na atenção ao protocolo da competição. As equipes entenderam a necessidade de ter uma rigidez maior nos procedimentos e, agora, com os casos aumentando no país de uma maneira geral, temos que estar mais atentos ainda", disse o diretor técnico-operacional da LNB, Paulo Bassul, no comunicado à imprensa.

Por conta da pandemia, a competição é disputada em sistema de sedes, para reduzir os deslocamentos e aumentar o controle sanitário. O protocolo prevê que 72 horas antes do início de cada sede, atletas, comissão técnica e árbitros sejam submetidos a um teste PCR ou a dois de antígeno (com espaço de 48 horas entre um e outro). Quando chegam ao local em que se situa o ginásio no qual atuarão, os times têm que fazer um exame de antígeno na manhã do primeiro jogo e das partidas subsequentes.

Segundo turno

O segundo turno começa com duas sedes simultâneas. Na última segunda-feira (25), o ginásio Henrique Villaboim, na capital paulista, recebeu as vitórias do São Paulo sobre o Caxias do Sul por 86 a 81, do Pinheiros (time da casa) para cima do Bauru por 72 a 60 e do Sesi Franca diante do Corinthians por 84 a 81.

Nesta terça-feira (26), o triunfo do Pato Basquete sobre o Brasília por 98 a 76 abriu a sede do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A primeira rodada no ginásio carioca será completa com as partidas entre Campo Mourão e Unifacisa, às 14h (horário de Brasília), e Flamengo contra Fortaleza Basquete Cearense, às 20h.

Outros seis locais ainda receberão jogos do NBB até o fim da primeira fase: a Arena Minas, em Belo Horizonte; e os ginásios da Associação dos Empregados da Companhia Energética de Brasília (ASCEB), em Brasília; Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes (SP); Wlamir Marques, Antonio Prado Júnior e Morumbi (os três na capital paulista).

Copa Super 8

O Flamengo é o primeiro time brasileiro garantido na edição 2022 da Champions League das Américas, a "Libertadores" do basquete masculino. No sábado (23), o Rubro-Negro derrotou o São Paulo por 79 a 71 e garantiu o título da Copa Super 8, torneio que reuniu os oito times de melhor campanha no primeiro turno do NBB. A competição foi toda realizada no ginásio Antônio Prado Júnior, do Paulistano. O ala-pivô Olivinha, com 19 pontos, foi o cestinha da partida.