Neymar marca e PSG conquista Supercopa da França

Retornando de lesão, o atacante brasileiro Neymar marcou um dos gols na vitória de 2 a 1 do PSG sobre o Olympique de Marselha, vitória que rendeu à equipe o título da Supercopa da França, em Lens, nesta quarta-feira (13).

Neymar, fora de ação desde meados de dezembro em razão de uma lesão no tornozelo, marcou de pênalti no segundo tempo, após Mauro Icardi abrir o placar na etapa inicial.

Icardi encerrou uma seca de gols ao balançar as redes antes do intervalo, encaminhando uma vitória rotineira do campeão francês contra o vice da última temporada.

Após ter um gol anulado por impedimento, Icardi colocou o PSG em vantagem, seis minutos antes do fim do primeiro tempo, com uma finalização à queima-roupa, depois que uma cabeçada dele mesmo foi rebatida pelo goleiro Steve Mandanda.

Neymar substituiu o argentino Di María aos 20 minutos do segundo tempo para fazer seu primeiro jogo em 2021.

Ele teve uma atuação convincente, recompensada pelo gol de pênalti, a cinco minutos do fim, após Icardi ser derrubado dentro da área por Yohann Pelé.

Mas, ainda deu tempo para Payet descontar para o Olympique Marselha aos 44 minutos da etapa final, após completar cruzamento de Florian Thauvin. Porém, o PSG resistiu firme para dar ao novo treinador Mauricio Pochettino sua segunda vitória em três jogos pelo time da capital francesa.