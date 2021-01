Palmeiras e Vasco ficam no empate no Allianz Parque

Palmeiras e Vasco empataram em 1 a 1, no Allianz Parque, nesta terça-feira (26), em partida com um primeiro tempo bastante movimentado e uma segunda etapa monótona. Com o resultado, o Palmeiras chegou a 52 pontos e segue na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem 36 pontos e subiu para a 14ª posição, ultrapassando o Sport.

De olho na Libertadores, o Palmeiras foi a campo com o time reserva, mas dificultou bastante a vida dos visitantes. O Vasco marcou logo aos 4 minutos, com Léo Matos completando cobrança de falta pela esquerda, mas o lance foi anulado por impedimento confirmado pelo VAR. Depois do susto, o Palmeiras passou a criar as melhores chances.

Aos 7 minutos, Gustavo Scarpa subiu pela esquerda e bateu cruzado, rasteiro, para boa defesa de Fernando Miguel, que espalmou para escanteio, Na sequência, o próprio Scarpa foi para a cobrança e Felipe Melo apareceu sozinho na frente do goleiro do Vasco, mas finalizou por cima do gol.

O Vasco tentou responder aos 21 minutos. Lançamento na área e a bola sobrou para Ricardo Graça, que chutou forte. A bola desviou, mas Jailson pegou. No contra-ataque, Léo Gil tentou recuar para Fernando Miguel, errou, e entregou para Breno Lopes. O goleiro do Vasco saiu bem e abafou a finalização do camisa 18 do Verdão.

O Palmeiras abriu o placar aos 30 minutos, com Breno Lopes. Ele recebeu passe pela direita, entrou na grande área e bateu de perna direita, cruzado, rasteiro, no canto direito de Fernando Miguel.

O Vasco empatou com um golaço, aos 34 minutos. Felipe Melo derrubou Germán Cano perto da meia-lua da grande área do Palmeiras. Martín Benítez colocou no ângulo direito do goleiro Jailson, que se esticou todo, mas não alcançou.

O Verdão só não fez o segundo porque Fernando Miguel salvou o Vasco. O goleiro saiu errado, a bola sobrou para Gustavo Scarpa e terminou nos pés de Gabriel Silva. Ele tentou colocar no ângulo direito, mas o camisa 1 do Vasco espalmou. O Cruzmaltino respondeu no final do primeiro tempo com uma pressão, mas a defesa do Palmeiras segurou o empate.

A segunda etapa foi de poucas emoções . A primeira chance foi do Palmeiras, com Gustavo Scarpa, aos 27 minutos. O camisa 14 avançou saiu da direita para o meio e chutou de perna esquerda. A bola passou raspando na trave direita de Fernando Miguel.

O Vasco só finalizou no gol de Jailson aos 42 do segundo tempo. Gabriel Pec recebe no meio, ganhou da defesa e soltou a bomba de perna esquerda, de fora da área. O goleiro do Verdão fez bela defesa e salvou. No último lance do jogo, Cayo Tenório cobrou falta na área, Jaílson saiu mal e Andrey cabeceou, mas a defesa salvou a virada e segurou o empate em 1 a 1.

Na próxima rodada, o Vasco recebe o Bahia, domingo (31), às 16h, em São Januário. O Palmeiras tem a final da Libertadores da América, sábado (30), no Maracanã. Pelo Brasileiro, enfrenta o Botafogo, terça-feira (2/02), às 16h, no Allianz Parque.