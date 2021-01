Quatro seleções paralímpicas são convocadas para treinos

A Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV) anunciou nesta quarta-feira (13) a primeira convocação de 2021 das seleções de duas modalidades coletivas já garantidas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, o futebol de 5 e o goalball, nos naipes masculino e feminino. Além deles, também foram chamados os atletas da seleção nacional de judô, que dependem do posicionamento no ranking mundial para definirem a participação no evento japonês.

Após quase um ano de inatividade por conta da pandemia da covid-19, a CBDV, entidade que administra essas modalidades, aproveitou a reabertura do CT anunciada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) para programar o primeiro período de treinos da temporada com alguns ajustes de datas e locais. O Futebol de 5 tinha a reunião prevista inicialmente de 20 de janeiro a 5 de fevereiro, em João Pessoa, na Paraíba. Mas, agora, vai treinar entre os dias 1 e 14 de fevereiro no Centro de Treinamento, em São Paulo. O técnico Fábio Vasconcelos chamou 15 atletas para essa fase de preparação.

A Seleção Feminina de Goalball, que programou uma reunião entre os dias 20 e 30 de janeiro também na capital paraibana, vai treinar de cinco a 14 de fevereiro no CT Paralímpico. O técnico Dailton Freitas chamou nove atletas para esse trabalho inicial de 2021. O trabalho do time masculino da modalidade foi alterado do período de 20 de janeiro a 5 de fevereiro para 01 a 14 de fevereiro. E saiu da cidade paulista de Mogi das Cruzes para o CT da capital. O técnico Alessandro Tosim chamou sete atletas para essa atividade. O judô, que tinha agendado uma reunião entre os dias 31 de janeiro e nove de fevereiro, alterou o período para 19 e 28 de fevereiro. Assim como nas outras modalidades, os trabalhos serão no CT Paralímpico. O técnico Jaime Bragança convocou 13 atletas para essa atividade inicial do ano dos Jogos de Tóquio.

A reunião dos grupos seguirá diversos protocolos para garantir a segurança de todos os envolvidos e todos os convocados (atletas e comissões) terão de enviar um teste RT-PCR negativado 72 horas antes da viagem (os testes serão custeados pela CBDV), ou o mais próximo disso possível, além de precisarem cumprir um período de isolamento de cinco dias antes da apresentação, ou seja, a partir de 27 de janeiro.