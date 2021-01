Seleção feminina de futebol tem três jogos-treino nos próximos dias

Reunida desde a última terça-feira (5) na cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul, para um período de treinos, a seleção feminina de futebol agora tem três compromissos marcados. A sequência de jogos-treino começará na segunda-feira (11), diante da equipe masculina sub-16 do Grêmio, às 10h. Dois dias depois, serão mais dois compromissos: às 9h30, as comandadas de Pia Sundhage jogam contra a equipe feminina do Tricolor de Porto Alegre; já às 11h20, o adversário será o time masculino sub-16 do Cruzeiro-RS. Todas estas partidas terão uma hora de duração, dividida em dois tempos de 30 minutos.

As atletas passarão por exames de PCR para detecção do coronavírus antes da realização dos jogos.

Este é o segundo período de treinos da seleção feminina desde o início da pandemia. O primeiro foi em setembro, na Granja Comary, em Teresópolis. A preparação em Viamão - que vai até o dia 20 deste mês - visa os Jogos Olímpicos de Tóquio, marcados para julho de 2021.

Marta foi a última a se apresentar

Em dezembro, a técnica sueca Pia Sundhage convocou um grupo de 23 jogadoras para participar do período de treinos. O destaque ficou com a volta de Marta, que inclusive foi a última atleta a se apresentar, já na sexta-feira (8), após alegar motivos pessoais para o atraso.