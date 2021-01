Série B: Botafogo-SP atropela Chapecoense e ainda respira

Na zona de rebaixamento, o Botafogo-SP ganhou sobrevida na Série B do Campeonato Brasileiro ao derrotar a vice-líder Chapecoense por 3 a 0 no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pela 33ª rodada da competição. O lateral Jeferson, que atuou no meio-campo, foi o protagonista deste sábado (9) à noite, com três gols.

A cinco rodadas do fim da Série B, o Pantera permanece na 19ª e penúltima posição, mas agora com 30 pontos. O Tricolor do interior paulista diminuiu para sete pontos a diferença para o Vitória-BA, a primeira equipe fora do Z-4. Com 63 pontos, o Verdão do Oeste está 11 pontos a frente do Juventude, quinto colocado. Os quatro primeiros garantem acesso à primeira divisão.

Os dois times voltam a campo nesta terça-feira (12). O Botafogo recebe o Sampaio Corrêa no Santa Cruz às 19h15 (horário de Brasília). Já a Chapecoense tem pela frente o clássico catarinense diante do Figueirense, às 21h30. Em caso de vitória, o Verdão pode terminar a 34ª rodada praticamente assegurado na Série A. O Pantera, por sua vez, tem de ganhar dos maranhenses e torcer pelo tropeço de rivais diretos - entre eles, o Figueira - para seguir com chances de escapar do rebaixamento à Série C.

Nem parecia ser o jogo entre a melhor defesa e o pior ataque da Série B. Com a média inferior a um gol marcado por jogo, o Botafogo abriu 2 a 0 em menos de 20 minutos. Aos 17, o atacante Ronald cruzou pela esquerda e Jeferson, de cabeça, abriu o placar. No lance seguinte, o goleiro João Ricardo defendeu a finalização do meia Matheus Anjos, mas Jeferson aproveitou a sequência da jogada e fez o segundo dele e do Pantera - que ainda teve outras duas chances reais de ampliar.

Irreconhecível, a Chape teve duas oportunidades com Anselmo Ramon. Aos 28 minutos, o atacante que parou em boa defesa do goleiro Igor. Nos acréscimos, ele recebeu cruzamento pela direita do lateral Ezequiel e tentou o desvio na segunda trave, mas a quicada da bola a tirou da mira do jogador, que acabou acertando-a com a canela, livre de marcação.

Na segunda etapa, o cenário não se modificou, com o Botafogo amplamente superior. Antes mesmo do primeiro minuto, o volante Valdemir forçou João Ricardo a uma boa defesa, ao invadir a área e finalizar. Aos 14, o goleiro do Verdão salvou o chute de Matheus Anjos, mas Jeferson pegou o rebote e assinalou mais um gol, chegando ao hat-trick dele na noite. A Chape quase diminuiu aos 27 em cabeçada na trave do atacante Felipe Garcia. Abatido, o time catarinense não foi capaz de mudar o jogo.

14' - 2T ⏰ - BFSA 3 x 0 ACF



O goleiro Igor inicia a jogada com lançamento para Romão, que cruza. A bola fica com Matheus Anjos que finaliza e João Ricardo espalma. Na sobra, Jeferson manda uma bomba para a rede: 3 a 0. Vai, Tricolor! 🔴⚪⚫🔥 pic.twitter.com/yNhOAV17MS — Botafogo Futebol S/A (de 🏠) (@botafogofsa) January 10, 2021

Confira a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro.