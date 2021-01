Série B: em duelo por vaga no G-4, Cuiabá vence Juventude

Depois de liderar grande parte da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá recebeu o Juventude na Arena Pantanal na noite desta terça-feira (5) pela 33ª rodada em busca de recuperação. O empate com o Cruzeiro, combinado com resultados paralelos, derrubou a equipe para a 5ª posição. Já os gaúchos chegaram embalados, e na 3ª posição. Números que mostravam bastante equilíbrio. Mas a vitória final foi do Dourado, por 1 a 0.

Equilíbrio no 1º tempo

O equilíbrio foi a tônica da etapa inicial. No segundo minuto de jogo, Marcinho fez boa jogada pela direita e cruzou na área, mas faltou um companheiro do Cuiabá bem posicionado para tocar a bola para abrir o placar. Aos quatro veio a primeira chance do Juventude. João Paulo obrigou o goleiro João Carlos a fazer grande defesa. Os minutos seguintes foram de muita marcação e tentativas fracassadas de criar alguma coisa.

Mas aí veio um vacilo que custou muito caro. Aos 34, o Cuiabá mandou uma bola na área, e o zagueiro Anderson Conceição apareceu sozinho para desviar para o gol e abrir o placar.

Na etapa final, os dois times continuaram se alternando em tentativas fracassadas de criar perigo para o adversário. Até que aos 23, o Cuiabá perdeu uma grande chance. O atacante Jenison ficou com a bola livre dentro da área, mas escorregou justamente na hora de fazer o gol. O pior para os torcedores do Dourado é que, minutos depois, outra oportunidade muito clara foi desperdiçada. Após cruzamento da esquerda, o atacante Yago, de frente para o gol e sem nenhuma marcação, furou a bola.

Aos 38, Jenison fez uma grande jogada individual, ao driblar os defensores, mas acabou falhando na finalização. Depois foi a vez do Juventude vacilar, com Everton, que, após invadir a área adversária, bateu forte, mas a bola parou no travessão.

Aos 44, o Dourado teve outra chance inacreditável, quando Yago chutou de biquinho na saída do goleiro Carné. A bola passou raspando pela trave esquerda. Desta forma, o placar ficou mesmo no 1 a 0 para o Cuiabá.

Os três pontos devolveram o time mato-grossense ao grupo dos que irão à elite do futebol nacional. Até o momento, a equipe está na 3ª posição e soma 54 pontos. Com dois a menos, o Juventude vem logo atrás na 4ª colocação. O próximo jogo do Cuiabá será na próxima segunda (11) contra a Ponte Preta, em São Paulo. Na terça (12), o Juventude tem pela frente o clássico gaúcho contra o Brasil de Pelotas fora de casa.

