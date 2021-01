Pochettino chega ao PSG falando da expectativa de treinar Neymar

O novo técnico do PSG, o argentino Mauricio Pochettino, disse nesta terça-feira (5) que realizou um sonho ao voltar para o clube francês no qual jogou e foi capitão durante sua carreira como zagueiro no início dos anos 2000.

Suivez la toute première conférence de presse du nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino, en direct sur #PSGTV à partir de 15h.#PSGlive — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 5, 2021

Pochettino estava desempregado desde que foi dispensado pelo Tottenham Hotspur em novembro de 2019, e assumiu o PSG depois que Thomas Tuchel foi demitido no mês passado.

“O Papai Noel me deu um presente. É uma chance para realizar um sonho de voltar ao clube onde joguei há 20 anos”, disse Pochettino em entrevista coletiva. “O PSG é uma equipe que sempre quis treinar, era um dos meus objetivos”, declarou.

“Entendo exatamente o que é o PSG e o tipo de jogadores que temos […]. Conhecer o potencial desta equipe é um desafio que temos pela frente”, afirmou.

“Nos próximos 50 dias, teremos cerca de 12 jogos. Temos uma grande responsabilidade e temos toda a estrutura do clube e os jogadores nos ajudando a resolver o mais rapidamente possível durante este período intenso”, declarou o treinador.

Pochettino confirmou que o zagueiro brasileiro Marquinhos vai continuar com a braçadeira de capitão e disse estar ansioso pelo desafio de fazer com que os atacantes Neymar e Mbappé rendam o máximo.

“Não gostamos de falar sobre formações. Falamos sobre organização e a forma como a equipe responde com, e sem, bola”, disse Pochettino.

“Nosso objetivo é colocar Neymar e Mbappé em situações nas quais eles possam ser decisivos”, concluiu.