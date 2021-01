WSL cancela segunda etapa do Circuito Mundial de Surfe

A WSL (Liga Mundial de Surfe) anunciou nesta terça-feira (5) o cancelamento da segunda etapa do Circuito Mundial de Surfe, o Sunset Open, programada para acontecer entre os dias 19 e 28 de janeiro em Sunset Beach, na ilha de Oahu (Havaí).

O anúncio foi feito após o Governo do Havaí decidir suspender todas as competições de surfe por tempo indeterminado por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19). “A saúde pública e a segurança de nossas comunidades, competidores, espectadores e visitantes estão em primeiro lugar nesta decisão”, diz nota governamental.

Esta medida do estado norte-americano levou também ao cancelamento da competição em ondas gigantes de Jaws, disputada em Pe'ahi, na ilha havaiana de Maui.

Na mesma nota, a WSL afirmou que adiou a terceira etapa do Circuito Mundial, o Santa Cruz Pro, programado para ocorrer no período de 2 a 12 de fevereiro em Santa Cruz, no estado norte-americano da California.

“A decisão baseia-se principalmente no aumento de casos covid-19 na Califórnia. O adiamento também é fortemente influenciado pelo tempo que nossos atletas ficaram longe de casa e pelas complexidades das viagens internacionais durante esta pandemia, o que causaria desafios logísticos significativos para atletas e funcionários viajarem para casa e retornarem à Califórnia para o evento”, justifica a Liga Mundial de Surfe.