Surfe: WSL suspende etapa do circuito mundial após casos de covid

A WSL (Liga Mundial de Surfe) anunciou no final da noite da última sexta-feira (11) que decidiu suspender a primeira etapa do Circuito Mundial de Surfe, o Billabong Pipe Masters, realizado na ilha de Oahu (Havaí). A decisão foi tomada após membros da equipe da entidade, entre elas o seu diretor-executivo, Erik Logan, testarem positivo para o novo coronavírus (covid-19).

“A WSL está comprometida em priorizar a segurança de atletas, funcionários e comunidade, acima de tudo, e está trabalhando de forma próxima e transparente com o Departamento de Saúde do Estado do Havaí para determinar o caminho a seguir”, diz a nota da Liga Mundial de Surfe.

Além disso, a entidade afirmou que “acredita que nenhum atleta tenha sido exposto” ao novo coronavírus.

Brasileiros

O Billabong Pipe Masters começou na última quarta-feira (9), com 11 brasileiros caindo na água. Deles, oito se garantiram na terceira fase: Filipe Toledo, Yaho Dora, Miguel Pupo, Caio Ibelli, Jadson André, Deivid Silva e os campeões mundiais Gabriel Medina (2014 e 2018) e Ítalo Ferreira (2019).