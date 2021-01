Série C: Brusque vence Ituano e garante acesso à Segundona

O Brusque entrou em campo no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina, na noite desta segunda-feira (11), com apenas um objetivo. Vencer o Ituano e carimbar o passaporte à Série B na próxima temporada. Era um confronto direto. Os catarinenses tinham seis pontos e os paulistas, cinco.

O jogo começou a todo vapor. Antes dos 30 minutos do primeiro tempo, o jogo estava 2 a 2. Aos quatro, o atacante do time catarinense Marco Antônio tocou por baixo do goleiro e abriu o placar. Aos sete, saiu o empate. O atacante Gabriel Taliari, do Galo de Itu, deu um bonito toque e encobriu o goleiro do Brusque. Aos 10 e aos 11, o Ituano não virou por muito pouco. E acabou levando o segundo gol aos 12. Thiago Alagoano driblou o goleiro e fez mais um belíssimo gol do Brusque.

O ritmo seguia alucinante. Aos 22, Fillipe Soutto deixou tudo igual mais uma vez. O volante soltou uma pancada de longe na cobrança de uma falta e balançou a rede. Depois dessa avalanche de gols, os times diminuíram e não criaram grandes chances até o final do primeiro tempo.



Só que na volta, o Brusque já pulou na frente aos quatro minutos com outro belo gol. O centroavante Garcez aproveitou o erro na saída do Ituano e o belo passe recebido para chutar forte e fazer o terceiro gol do Brusque. Placar estava em 3 a 2 para os donos da casa. Aos 32, veio a goleada. O zagueiro Ianson mandou de bico para a rede e fez o quarto do Brusque.

TEM FESTA NO VALE! 🇱🇹 pic.twitter.com/PFgd10ok6F — Brusque FC (@Brusqueoficial) January 12, 2021

Festa completa em Santa Catarina. O Brusque garante o segundo acesso seguido em competições nacionais e, na próxima temporada, vai disputar a Série B.

Agora, o próximo objetivo da equipe é garantir a liderança do Grupo C e se classificar para a final do torneio contra o líder do Grupo D da Segunda Fase da Série C. Atualmente, o Brusque é o líder da chave com nove pontos. O segundo é o Vila Nova com sete.

No domingo (17), na última rodada da fase, o Brusque visita o Santa Cruz. E o Vila Nova visita o Ituano. Na outra chave, o líder é o Remo com 10 pontos. O vice é o Paysandu com sete. Na última rodada, o Remo depende apenas de um empate contra o Ypiranga no sul para ir a final.

