Tenistas brasileiras são convocadas para a Billie Jean King Cup, em SP

A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) definiu nesta terça-feira (15) o quinteto que vai disputar os playoffs (fase eliminatória) da Billie Jean King Cup, principal torneio feminino entre nações. Além da paulista Beatriz Haddad, que retornou ao top 10 mundial, a equipe conta ainda coma medalhista olímpica Laura Pigossi (127ª), Carolina Meligeni (305ª), Ingrid Martins (124ª) e Luiza Fullana (574ª). Estreante na competição, a brasiliense Luiza Fullana substituirá Luisa Stefani – medalha de bronze nos Jogos de Tóquio em parceria com Pigossi -, que se recupera de dores no joelho e não joga mais nesta temporada.

O Time Brasil BRB está definido para o confronto contra a Argentina pelos Playoffs da @BJKCup! 🇧🇷🎾🇦🇷



O capitão Luiz Peniza anunciou a convocação das tenistas que representarão o país nos dias 15 e 16 de novembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP) pic.twitter.com/O53oE0A77M — CBT (@cbtenis) October 15, 2024

O adversario do Brasil será a Argentina, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, nos dias 15 e 16 de novembro. A fase de playofffs prevê quatro jogos de simples para definição do vencedor. Em caso de empate, haverá uma partida de duplas para definir quem avança ao qualifier (etapa que reúne as melhores seleções do mundo) em abril de 2025.

“As expectativas são super positivas. Contamos muito com a presença da nossa torcida para lotar o Ginásio do Ibirapuera e nos levar novamente aos Qualifiers”, convocou Luiz Peniza, técnico do time brasileiro.

O histórico de confrontos femininos entre Brasil x Argentina é equilibrado. Foram quatro vitórias para cada lado em oito encontros. No último deles, em 2022, Bia Haddad e Laura Pigossi ganharam por 3 a 1, em Tucamán (Argentina).

New year. New look #BJKCup 💜



Billie Jean King Cup has introduced a new finals format for 2025 🏆⬇️ pic.twitter.com/UjJHFNgItH — Billie Jean King Cup (@BJKCup) October 4, 2024

Na última edição da Billie Jean King Cup, o Brasil se classificou nos playoffs e depois chegou bem perto da tão sonhada vaga no qualifier (fase eliminatória que antecede a final com nações de todos continentes). Após empatar em 2 sets a 2 contra a Alemanha, a equipe brasleira foi superado na quinta partida (jogo de duplas) e deu adeus à disputa do título.