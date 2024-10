Tênis de mesa: Brasil disputa 2 semifinais de duplas no Pan-Americano

A final de duplas mistas do Pan-Americano de tênis de mesa em El Salvador pode ser 100% brasileira. A partir das 23h15 (horário de Brasília)desta terça-feira (15) começam as semifinais da competição, com quatro representantes do país. Ao lado do carioca Hugo Calderano, número seis do mundo, a paulista Bruna Takahashi (19ª no ranking) enfrenta os norte-americanos Jishan Liang e Amy Wang. No mesmo horário, a dupla de Giulia Takahashi – irmã de Bruna – com Guilherme Teodoro medem forças com os chilenos Paulina Veja e Nicolas Burgos.

Principal competição continental da temporadas 2024, o Pan distribuirá aos campeões 500 pontos no ranking mundial. O torneio vai até domingo (20) com transmissão ao vivo no canal da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF, na sigla em inglês).

Possibilidade de final brasileira nas duplas mistas do Campeonato Pan-americano! 🌎🏓



Cabeças de chave 18, Calderano e Takahashi estrearam na quarta (14) com vitória de virada, por por 3 sets a 1, sobre os mexicanos Rogelio Castro e Arantxa Aceves (cabeças de chave 4). Na sequência, derrotaram, por 3 sets a 0, outra dupla entrosada: a dos portorriquenhos Oscar Birriel e Brianna Burgos (cabeças de chave 8).

Oitavas de final nas simples

Antes das semifinais de duplas, Calderano, Guilherme Teodoro, Giulia e Bruna Takahashi competem nas simples. A delegação brasileira conta ainda com Leonardo Iizuka, Vitor Ishiy, e Laura Watanabe no Pan de El Salvador.

Programação

SIMPLES MASCULINO

17:45 (em andamento ) - Eugene Wang (CAN) x Guilherme Teodoro

19:15 - Leonardo Iizuka x Marcos Madrid (MEX)

22:15 - Vitor Ishiy x Angel Naranjo (PUR)

20:45 - Hugo Calderano x Marcelo Aguirre (PAR)

SIMPLES FEMININO

18:30 - Daniela Ortega (CHI) x Giulia Takahashi

21:30 - Lucia Zavaleta (CRC) x Bruna Takahashi