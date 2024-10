Defesa de Mbappé classifica como "caluniosas" as acusações de estupro

As alegações de que o jogador de futebol francês Kylian Mbappé está sendo acusado de estupro são “totalmente falsas” e “um rumor calunioso”, disseram os seus representantes, e o seu advogado disse que o jogador é alguém acima de qualquer crítica, em reação às reportagens que indicavam que Mbappé estava sendo investigado por conta de um incidente em um hotel de Estocolmo no dia 10 de outubro.

Promotores suecos confirmaram em um comunicado, em resposta à cobertura da imprensa, que uma investigação sobre um suposto estupro em um hotel no centro de Estocolmo foi aberta, mas eles não identificaram um suspeito.

A emissora pública sueca SVT e os jornais Expressen e Aftonbladet, citando fontes não identificadas, relataram que Mbappé, de 25 anos, era suspeito no caso.

“Um novo boato calunioso está começando a incendiar a web”, disse em comunicado enviado à Reuters pelos representantes de Mbappé na empresa de relações públicas Patricia Goldman. “Essas acusações são totalmente falsas, irresponsáveis e sua propagação é inaceitável.” “Não sabemos contra quem é a denúncia, não sei se a denúncia está direcionada a ele”, disse a advogada de Mbappé, Marie-Alix Canu-Bernard, ao canal de TV francês TF1 nesta terça-feira (15). “Ele não fez nada de errado”, disse Canu-Bernard, acrescentando que Mbappé cooperaria com o sistema de Justiça sueco caso fosse diretamente envolvido em uma investigação.

Mbappé postou um link para uma matéria da mídia francesa sobre o assunto no X na segunda-feira (14) e escreveu: “Fake News!!!!”

O capitão da seleção francesa e atacante do Real Madrid estava em uma viagem particular à capital do país nórdico na semana passada com um grupo de amigos, informou a mídia sueca.

Mbappé e seus amigos deixaram a Suécia na sexta-feira, 11 de outubro. Uma denúncia das alegações contra Mbappé foi feita à polícia por uma pessoa não identificada no dia seguinte, noticiaram o Expressen e o Aftonbladet.

“Em resposta às reportagens da imprensa sobre um suposto estupro em Estocolmo, o promotor pode confirmar que um boletim de ocorrência foi apresentado à polícia”, disse a promotoria sueca em um comunicado nesta terça-feira (15).

A Reuters não pôde confirmar de forma independente a identidade da suposta vítima ou as circunstâncias da suposta agressão.

A SVT e o tabloide Expressen, citando fontes não identificadas, noticiaram que o nível de suspeita direcionada a Mbappé pelos investigadores era "razoável" – o mais baixo dos dois níveis no sistema jurídico sueco. O nível mais alto, "suspeita provável", é geralmente necessário para que um suspeito seja mantido sob custódia.

Mbappé treinou com seus companheiros de equipe do Real Madrid nesta terça-feira. O clube não respondeu de imediato quando questionado se tinha conhecimento da investigação e se tinha sido contatado pelas autoridades suecas.

