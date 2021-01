Série C: Vila Nova-GO vence de novo Remo-PA e é tricampeão

A tarde deste sábado (30) foi de festa para o Vila Nova, no Estádio Mangueirão, em Belém. O Tigrão venceu novamente o Remo; agora por 3 a 2 e faturou o tricampeonato da Série C do Campeonato Brasileiro.

Depois da goleada de 5 a 1, na semana passada, o Vila Nova poderia perder por até três gols para ficar com o troféu. O Remo não tinha escolha. Precisava de no mínimo quatro gols de diferença para forçar os pênaltis ou então cinco ou mais para ser campeão no tempo normal.

Com esse cenário, o time da casa partiu para cima. E fez o primeiro logo aos seis minutos. O meia Felipe Gedoz bateu firme de canhota de fora da área e a bola estufou a rede do goleiro Fabrício. Só que logo depois, aos nove, o Vila Nova jogou um balde de água fria no ânimo dos paraenses. O meia Alan Mineiro recebeu bom passe e chutou também de fora da área no canto direito do goleiro Vinícius. Era muito difícil.

Mas o Remo ainda tinha aproximadamente 60 minutos para fazer quatro gols e levar a decisão aos pênaltis. E o time seguia forçando. Até que, aos 35, o volante Lucas Siqueira pegou o rebote de uma finalização na trave e colocou novamente a equipe do Pará na frente do placar. Mas, por incrível que pareça, a reação do Vila Nova veio muito rápido novamente. Aos 39, apenas três minutos depois do segundo gol do Remo, o volante Pablo aproveitou cruzamento e empatou.

O segundo tempo passou sem grandes oportunidades dos dois lados até que, aos 42, o zagueiro Mimica cortou errado um cruzamento de Pedro Bambu e marcou contra o terceiro gol da equipe do Vila Nova. No placar agregado dos dois jogos, o Tigrão fez 8 a 3 e ficou com a taça.