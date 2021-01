Vasco anuncia Alexandre Pássaro como novo diretor executivo.

Após anunciar Vanderlei Luxemburgo no cargo de treinador, o Vasco confirmou, nesta sexta-feira (1), Alexandre Pássaro para assumir a Diretoria Executiva de Futebol Profissional do clube. O profissional estava exercendo a gerência executiva do líder do Campeonato Brasileiro São Paulo, onde atuou na função de 2017 a 2020. Ele chega para substituir André Mazzuco, demitido na última terça-feira (29).

Em comunicado por meio de Twitter, o diretor executivo fala sobre assumir o que ele define como “grande desafio”.

– Estou muito feliz por assumir esse grande desafio que é estar à frente do departamento de futebol do Vasco da Gama. É um sonho para qualquer profissional de futebol trabalhar neste clube, com tanta história e tradição. Minha motivação é enorme e tenho certeza que juntos – diretoria, comando técnico, jogadores e torcida – teremos momentos felizes pela frente – afirmou Pássaro.

Alexandre Pássaro é o novo diretor executivo do futebol profissional.



No curto prazo, o profissional, de 31 anos, chega para manter o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe cruzmaltina se encontra na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição. Pássaro se apresenta ao elenco do clube neste sábado (2).