Vela: Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino treinam para Tóquio nos EUA

Nesta terça-feira (12), Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino, dupla classificada para os Jogos de Tóquio na classe Nacra 17 da Vela, desembarcam em Miami, na Flórida. Além dos treinamentos, eles competirão na Miami OCR. No US Sailing Center, a disputa reunirá seis classes da modalidade e marcará a retomada do calendário internacional para a dupla olímpica. “Estávamos há um ano sem treinar ou competir com duplas internacionais. Então surgiu o convite da equipe de Nacra 17 norte-americana, Riley Gibs e Anna Weiss, que são os medalhistas de ouro do Pan de 2019. Eles sugeriram a parceria que inclui os treinos e na sequência participação na Miami Regatta” conta Gabi.

Os treinos ocorrem de 12 a 20 de janeiro e a Miami OCR será realizada de 21 a 24 de janeiro. Foi nessa mesma raia, na edição 2019 do evento, que a equipe brasileira conquistou uma medalha de prata, época em que a disputa era válida como etapa da Copa do Mundo de Vela. “Mesmo enfrentando as dificuldades com o pouco tempo restante para a competição, o que tornou a organização um pouco mais complicada, optamos por fazer o esforço e aceitar o convite. Inclusive tomamos a decisão de ir aos EUA com recursos próprios para viabilizar esse treinamento, dada a importância que essa iniciativa terá no nosso preparo para a Olimpíada” afirma Samuca.