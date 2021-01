Vitória passa pelo Botafogo-SP e garante permanência na Série B

O Vitória garantiu a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Botafogo-SP por 1 a 0, nesta terça-feira (26), no Barradão. Com o resultado, o Leão chegou a 45 pontos, ocupando a 15ª posição e confirmando o rebaixamento do Figueirense à Série C. O Pantera entrou em campo já rebaixado e permanece com 34 pontos, na 19ª posição.

O Vitória pressionou desde o início, mas só teve chance de marcar aos 20 minutos devido a uma falha do goleiro Igor. Lucas Cândido arriscou de longe, Igor estava inteiro no lance, mas não conseguiu segurar. A bola bateu na trave direita do goleiro, que se recuperou e defendeu.

A melhor oportunidade do primeiro tempo veio três minutos depois. Bela jogada de Thiago Lopes pela direita. Ele passou para Fernando Neto, que cruzou na área. Alisson Farias apareceu sozinho na pequena área, mas cabeceou para fora. O Vitória ainda teve um gol anulado por impedimento aos 45 minutos, em finalização de Léo Ceará.

O Botafogo também teve sua chance três minutos depois. Matheus Anjos concluiu cruzamento pela direita de peixinho e César fez grande defesa, evitando o primeiro dos visitantes.

O segundo tempo começou com o Leão partindo pra cima. Logo com um minuto, Léo Ceará recebeu na entrada da área, chutou de canhota, mas Igor segurou. O goleiro do Pantera entrou em cena novamente aos oito minutos, espalmando chute forte de Eduardo.

Aos 14 minutos, o Vitória abriu o placar. Cobrança de falta de Eduardo pela esquerda, o zagueiro Robson tentou afastar de cabeça e acabou fazendo contra: 1 a 0. O Botafogo tentou responder aos 23 minutos, em chute forte de Elicarlos que César espalmou para escanteio. Dois minutos depois foi a vez de Matheus Índio arriscar de longe, mas a bola passou à esquerda de César.

O Vitória quase fez o segundo aos 38 minutos. Eduardo cobrou escanteio e Leo Ceará, livre, cabeceou para fora. Aos 47 minutos, o próprio Eduardo tentou em falta de fora da área, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora. Final: 1 a 0 para o Vitória.

Na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo recebe o Operário, na sexta-feira (29), às 19h15, no Estádio Santa Cruz. Já o Vitória pega o Brasil de Pelotas, no mesmo dia, às 21h30, no Bento Freitas.