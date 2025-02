Rumble e Trump Media apresentam ação em tribunal dos EUA contra Moraes

O Trump Media & Technology Group, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a plataforma de compartilhamento de vídeos Rumble entraram com uma ação em um tribunal dos Estados Unidos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, informaram as empresas em um comunicado neste domingo (23).

Na sexta-feira (21), o ministro ordenou a suspensão da plataforma de vídeo no Brasil até que ela cumpra as ordens judiciais, depois que as empresas processaram Moraes no Tribunal Distrital dos EUA em Tampa por acusações de censura ilegal.

O STF não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A moção busca interromper as ordens emitidas por Moraes, uma vez que eles disseram que as decisões do ministro "violam a soberania americana, a Constituição dos EUA e as leis dos EUA".

Na declaração, as empresas disseram que Moraes ameaçou com acusações criminais contra o CEO da Rumble, Chris Pavlovski.

Moraes, que também liderou a disputa do país contra o X de Elon Musk, ordenou a suspensão do serviço do Rumble até que a empresa nomeie um representante legal para o Brasil, já que a lei exige que as empresas estrangeiras tenham um para operar localmente.

Moraes também ordenou o pagamento de multas pendentes e o bloqueio da conta de Allan dos Santos, um influenciador digital próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e ordenou a suspensão da monetização de seu perfil.

Allan dos Santos, que atualmente vive nos Estados Unidos, é considerado um fugitivo no Brasil e está sendo investigado por suposto discurso de ódio e disseminação de informações falsas.

Moraes liderou uma cruzada contra os ataques à democracia e ao uso político da desinformação, especialmente no governo Bolsonaro, atraindo a ira de pessoas como Musk, proprietário da X, no processo.

