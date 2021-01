Vôlei de praia: novas duplas e parcerias olímpicas jogam no RJ

Desta quinta-feira (21) até domingo (24), acontece o torneio feminino da sexta etapa do Circuito Nacional da temporada 20/21. O primeiro dia será dedicado à fase de classificação com a participação de 28 duplas, com as menores pontuações no ranking. Serão eliminatórias simples e as oito parcerias que vencerem na última rodada entrarão na chave principal.

As duplas inscritas neste qualifying são: Fabrine/Solange (BA/DF), Ana Luiza/Tory (SC/CE), Izabel/Teresa (PA/DF), Talita Simonetti/Victoria Strehl (CE/RS), Flávia Moura/Bárbara Ferreira (RJ), Lucília/Alana (SP), Thainara/Sandressa (RN/AL), Rupia/Carol Goerl (MG/RS), Cris/Rita (SP/RJ), Dany Neves/Thais (MS/RJ), Carol Cavaleiro/Mylena (PR/RJ), Fernanda/Mayara (SE/MG), Mariana Abdala/Larissa (RJ/CE), Thais/Maria (ES/MG), Cypreste/Nayanny (ES/MA), Welly/Indiara (SP/BA), Kedma/Manu (SP/RJ), Pam/Jaquelina (ES/BA), Vitoria/Carol (CE/PE), Luana Rezende/Isabella (RJ), Manu/Tamara (MG/CE), Nina/Carolina (RJ), Anne Kolbow/Lara (RJ), Laura Vidal/Anna (RJ) e Duda/Julia (RS). Todos os jogos ocorrerão no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ).

Já na fase principal da disputa, as 24 duplas serão divididas em seis grupos, com quatro parcerias cada. As 16 primeiras do ranking entram diretamente e se juntam as oito vindas do qualifying. Todos os jogos serão transmitidos. Os fãs poderão acompanhar cada confronto por meio do site voleidepraiatv.cbv.com.br, na fanpage da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) no Facebook, no aplicativo da CBV.

A participação de novas duplas e as equipes classificadas para defender o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio serão as principais atrações. Líderes do ranking da temporada, e com três ouros nos cinco torneios disputados até agora, Ágatha e Duda (PR/SE) têm motivos extras para entrarem em quadra. Elas, e Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE), são os times classificados à Olimpíada. “Neste ano as etapas têm um peso e um valor muito grande para nós. É um ano olímpico, e, por enquanto, só temos confirmadas as competições do Circuito Brasileiro. Ainda não há um calendário internacional confirmado, apenas previsões. Portanto, sem termos a real noção de como será a temporada em geral, nós valorizamos ainda mais as etapas do nosso circuito. Vamos buscar um aprendizado de cada uma e buscar evoluir para chegar muito bem na Olimpíada”, contou Ágatha, campeão mundial e medalhista de prata nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016.

A estreia do time composto pela medalhista olímpica Bárbara Seixas e Carol Solberg, campeã brasileira na temporada 17/18, também vai chamar a atenção dos fãs da modalidade. "Estou super feliz nessa nova parceria com a Carol Solberg. Ela é muito experiente, uma jogadora que adora treinar, é competitiva e tem gana de vencer. Agregando isso ao excelente trabalho e experiência da nossa técnica Letícia, e ao que a equipe vem fazendo só traz mais motivação para nós", contou Bárbara.

Além das duplas olímpicas e Bárbara Seixas/Carol Solberg (RJ), a lista das 16 parcerias já garantidas na chave principal inclui Josi/Juliana (SC/CE), Elize Maia/Thâmela (ES), Tainá/Victoria (SE/MS), Érica Freitas/Thati (MG/PB), Andressa/Vitória (PB/RJ), Hegê/Ângela (CE/DF), Taiana/Paula Pequeno (CE/SP), Carol Horta/Cacá Richa (CE/RJ), Aline/Neide (SC/AL), Verena/Juliana Simões (CE/PR), Val/Vivian (RJ/PA), Andrezza/Rosimeire Lima (AM/AL) e Rafaela/Jéssica (PA).