Aberto da Austrália: Bruno Soares busca vaga na semifinal de duplas

O mineiro Bruno Soares é o único tenista do país que segue na disputa do Aberto da Austrália. Nesta quarta-feira (17), não antes da 1h (horário de Brasília), a parceria entre o brasileiro e o britânico Jamie Murray enfrenta o salvadorenho Marcelo Arévalo e o neerlandês Matwé Middelkoop pelas quartas de final da chave de duplas masculinas.

A competição em solo australiano é a segunda que Bruno e Murray jogam desde a volta da parceria, que havia sido desfeita em 2019. Antes do Aberto da Austrália, eles foram campeões do ATP 250 de Melbourne (Austrália). O brasileiro e o britânico miram o bi do primeiro Grand Slam da temporada, cinco anos após a conquista deles em 2016.

A partida desta quarta será na quadra Margaret, uma das principais do complexo em Melbourne. Foi lá que Bruno e a compatriota Luisa Stefani deram adeus ao campeonato de duplas mistas. Na madrugada desta terça-feira (16), pela segunda rodada, os brasileiros foram superados pelos australianos Samantha Stosur e Matthew Ebden por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em 58 minutos. A paulista se despediu do Aberto da Austrália. No último sábado (13), ela e a norte-americana Hayler Carter caíram nas oitavas de final das duplas femininas.

Outro que não joga mais na edição 2021 do Grand Slam australiano é Marcelo Melo. Também nesta madrugada, e pela segunda rodada das duplas mistas, ele e a russa Vera Zvonareva não resistiram à norte-americana Desirae Krawczyk e ao britânico Joe Salisbury, que ganharam por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, após uma hora e seis minutos. Na última segunda-feira (15), o brasileiro e o romeno Horia Tecau foram superados nas oitavas das duplas masculinas. Em março tem início a parceria do mineiro com o neerlandês Jean-Julien Rojer.