Basquete: Minas vence Instituto Córdoba e se reabilita na Champions

Na noite desta quinta-feira (4), o Minas superou o time argentino Instituto Córdoba, que foi semifinalista da edição anterior, por 100 a 85 no Ginásio Maracanãzinho. O jogo foi válido pela segunda rodada do Grupo D da Champions League das Américas de basquete masculino. Dessa forma, o time brasileiro se reabilitou no último jogo da equipe no primeiro turno.

O cestinha foi David Jackson, do Minas, com 24 pontos. Pelo lado dos argentinos, o maior pontuador foi Santiago Scala, com 15 pontos.

Na sexta-feira (5), o Flamengo, que venceu o Minas na estreia por 79 a 69, fecha essa etapa inicial enfrentando o Instituto Córdoba, às 20h40.

Formado por Flamengo, Minas e Instituto de Córdoba, o Grupo D da Champions League Américas será disputado em três turnos. Os dois próximos turnos ocorrerão em Minas e na Argentina durante o mês de março. O líder da chave avança para a fase decisiva do torneio.