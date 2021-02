Boxe: Bia Ferreira garante bronze ao avançar às semifinais na Bulgária

A baiana Bia Ferreira vai lutar por uma vaga na final da categoria até 60 quilos do Torneio de Strandja, em Sófia (Bulgária). A pugilista avançou na manhã de hoje (25) às semifinais após derrotar a turca Esra Yildz, por decisão unânime dos jurados. Como a modalidade olímpica não prevê a disputa de terceiro lugar, a brasileira já assegurou a medalha de prata.

A Federação Búlgara de Boxe está transmitindo o torneio ao vivo torneio. A competição reúne 220 atletas de 32 países. A programação completa pode ser conferida no site da Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe).

O primeiro round da luta - válida pelas quartas de final - foi o mais equilibrado, mas a partir do segundo, a brasileira, campeã mundial (2019), passou a dominar o ringue, com golpes certeiros, no segundo e último rounds, resultando na vitória unânime definida pelos jurados.