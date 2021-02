Boxe: Brasil vence cinco lutas no Torneio de Strandja

Os atletas da seleção brasileira de boxe conquistaram cinco vitórias em seis lutas que realizaram nesta terça-feira (23) na 72ª edição do Torneio de Strandja, sediado em Sofia (Bulgária).

A primeira vitória do dia veio com Luiz Oliveira (da categoria de 57 kg). O pugilista fez uma excelente luta com Zhorzik Marutyah, da Armênia, vencendo por 4 a 1. Seu próximo oponente será o russo Sergei Iarulin, na quinta-feira (25).

Já Wanderson de Oliveira (63 kg) superou o ucraniano Yuri Shestak por 3 a 0. Ele volta a entrar no ringue na quarta-feira, contra Asadkuja Muydinkhujaev, do Uzbequistão. Quem já alcançou o segundo triunfo no torneio foi Luis Fernando (69 kg), após superar Aliaksander Radzionau, da Bielorrússia, por 4 a 1. Ele também volta a lutar na quarta, com o ucraniano Yevheny Barabanov.

Outro triunfo do Brasil foi garantindo por Edson Jesus (69 kg), por decisão unânime sobre o búlgaro Stilian Hristov. Seu próximo desafio será contra o indiano Boora Naveen. A quinta vitória do Brasil no dia veio com Abner Silva (91 kg), por 4 a 1, sobre Uladzilau Smiahkikau, da Bielorrússia. Ele volta a lutar na quarta-feira, contra o armênio Narek Manasyan.

O único revés brasileiro nesta terça foi de Isaias Filho, que foi superado na categoria de 75 kg pelo ucraniano Oleksandr Kyzhniak.

Torneio de Strandja

Na próxima quinta-feira (25), Viviane Pereira (75 kg) estreia no Torneio de Strandja contra a marroquina Rabab El Khalfi. Já Joel Silva (91 kg) faz sua primeira luta na quarta-feira (24), contra o turco Berat Acar.

O Torneio de Strandja reúne 220 boxeadores de 32 países e pode ser acompanhado ao vivo pelo canal do Youtube da federação búlgara de boxe. A competição é considerada uma oportunidade de avaliar o real estágio da preparação dos atletas para os Jogos de Tóquio. O Brasil conta com uma delegação de 21 pessoas, sendo 15 atletas, que está desde o dia 12 de fevereiro treinando na Europa para este torneio e para o pré-olímpico da modalidade, programado para maio, em Buenos Aires (Argentina).