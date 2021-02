Brasiliense e Atlético-GO duelam por vaga na semi da Copa Verde

Neste domingo, às 15h30 (horário de Brasília), Brasiliense e Atlético-GO fazem o jogo de volta das quartas de final da Copa Verde. A partida será realizada no Estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga, no Distrito Federal, e terá transmissão ao vivo da TV Brasil.

Depois de vencer por 2 a 1 o primeiro jogo do duelo em Goiânia, o Jacaré consegue a vaga à semifinal até mesmo com um empate. O Dragão, para se classificar nos 90 minutos, depende de uma vitória por dois gols de fiferença.

Os donos da casa comandados pelo técnico Vilson Tadei podem entrar com uma equipe alterada em relação ao primeiro jogo.

Depois dos 45 minutos iniciais em Goiânia, que foram marcados por uma jogo bastante equilibrado, a etapa final teve o Dragão melhor. O Brasiliense só reequilibrou o jogo depois das entradas dos atacantes Peninha e Fumaça e dos meias Sandy e Tobinha. Não é descartada a possibilidade de algum deles começar como titular nesse domingo.

Mesmo precisando reverter o resultado, a tendência é que o Atlético Goianiense tenha muitas dificuldades, principalmente pela maratona de jogos. Menos de 24 horas antes da primeira partida da Copa Verde, o Dragão perdia para o Bragantino por 2 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. Dessa vez, o time enfrentou o Santos nesse sábado (6) também pela Série A do Campeonato Nacional. E, na quarta-feira (10), o time tem duelo pelo Campeonato Estadual contra o Anápolis. Dessa forma, o técnico Eduardo Souza mandará a campo novamente uma equipe alternativa. Quem se classificar nesse confronto pega o vencedor do duelo entre Cuiabá e Vila Nova.