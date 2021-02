Copa Verde: Cuiabá e Vila Nova abrem duelo das quartas nesta sexta (5)

Cuiabá-MT e Vila Nova-GO fazem o jogo de ida das quartas de final da Copa Verde a partir das 20h (horário de Brasília) desta sexta-feira (5), na Arena Pantanal, em Cuiabá. A TV Brasil transmite a partida ao vivo.

Recém-promovido à elite do futebol brasileiro, o Cuiabá será comandado pelo técnico interino Franco Muller. O técnico que comandou o time na reta final da Série B, Allan Aal, anunciou a saída do clube na última segunda-feira (1). Cinco atletas das categorias de base, o atacante Yan Roseno, o meia Paim, os laterais Sansão e Santos e o zagueiro Luís Otávio, foram promovidos ao grupo principal nessa semana para a disputa da Copa Verde.

O meia Bruninho, 20 anos, foi apresentado nessa semana pelo clube e está à disposição para o jogo desta sexta. Ele disputou o último Campeonato Mineiro e a Série D do Brasileiro pelo Tupynambás-MG, tendo realizado 17 jogos e anotado dois gols. O Cuiabá, que busca o tricampeonato da competição, se garantiu nas quartas de final ao vencer em jogo único a Aparecidense-GO por 2 a 1, na Arena Pantanal.

Hoje, os jogadores do Dourado realizaram uma atividade técnico-tática, sob o comando do técnico interino Franco Muller, em preparação para a partida de sexta, contra o Vila Nova-GO, na Arena Pantanal, pelas quartas de final da Copa Verde.

Enquanto isso, o Vila Nova, que se sagrou tricampeão brasileiro da Série C no último sábado (30), enfrenta uma maratona de jogos. Para chegar nessa fase do torneio regional, precisou passar pelo Palmas-TO por 3 a 1, na terça-feira (2). Uma novidade que o Tigrão pode ter no jogo desta sexta é o atacante Pedro Júnior. Na verdade, é um retorno. Vindo do CSA, o jogador de 34 anos foi revelado nas categorias de base do próprio Vila Nova e volta para a quinta passagem. Ele já está registrado e liberado para jogar. Outra alteração em relação ao time que bateu o Palmas nas oitavas da Copa Verde é o lateral-esquerdo Willian Formiga. Ele renovou o contrato com o clube durante a semana e deve voltar a ser titular.

O jogo da volta será na segunda-feira (8), em Goiânia, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Oba, às 16h. Quem se classificar vai enfrentar na semifinal o vencedor do duelo entre Brasiliense-DF e Atlético Goianiense