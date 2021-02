CBF define escala de arbitragem da última rodada do Brasileirão

A três dias da última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, que definirá o campeão de 2020, foram anunciados os árbitros centrais que apitarão as partidas da próxima quinta-feira (25), com início simultâneo às 21h30 (horário de Brasília). Após audiência pública, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou na tarde desta segunda-feira (22) a escala de arbitragem.

No estádio do Morumbi, o árbitro Rodolpho Toski Marques foi designado para o duelo entre o líder Flamengo e o São Paulo, atual quarto colocado, que enfrenta logo mais, às 20h, o já rebaixado Botafogo, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Já o árbitro de campo responsável pelo embate entre Internacional (2º colocado) e Corinthians (10º) será Wilton Pereira Sampaio.

A relação completa da arbitragem em cada partida - incluindo assistentes e VAR - está disponível no site da CBF. Confira abaixo os árbitros centrais dos demais jogos da 38ª rodada do Brasileirão:

Fluminense x Botafogo (Maracanã-RJ) - Anderson Daronco

Vasco x Goiás (São Januário-RJ) - Leandro Pedro Vuaden

Red Bull Bragantino x Grêmio (Nabi Abi Chedid-SP) - Ramon Abatti Abel

Atlético-MG x Palmeiras (Mineirão-MG) - Heber Roberto Lopes

Bahia x Santos (Arena Fonte Nova-BA) - Paulo Roberto Alves Junior

Athletico-PR x Sport (Arena da Baixada-PR) - Flávio Rodrigues de Souza

Ceará x Botafogo (Arena Castelã-CE) - Raphael Claus

Atlético-GO x Corinthians (Antônio Accioly-GO) - Edina Alves Batista