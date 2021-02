Chefe dos Jogos de Tóquio pede desculpas por comentários sexistas

O chefe da Olimpíada de Tóquio, Yoshiro Mori, pediu desculpas nesta quinta-feira (4) por dizer que as mulheres falam demais, mas disse que não renunciará. Os comentários, considerados sexistas, desencadearam uma avalanche de críticas nas redes sociais e criaram o risco de contaminar a opinião pública em relação aos Jogos.

Mori, de 83 anos, se retratou em uma coletiva de imprensa convocada às pressas, mas, quando foi pressionado a dizer se realmente acha que as mulheres falam demais, respondeu: "Não ouço mulheres tanto ultimamente, então não sei".

A hashtag "Mori, por favor renuncie" estava em alta no Twitter japonês nesta quinta-feira (4), e alguns usuários da plataforma estavam pedindo que os patrocinadores pressionassem o comitê organizador de Tóquio a retirar Mori do cargo principal.

Mori, cujo mandato como primeiro-ministro foi marcado por uma série de gafes e erros grosseiros, fez os comentários durante uma reunião do conselho diretor do Comitê Olímpico Japonês (COJ).

"Se aumentarmos o número de membros femininos do conselho, temos que fazer com que seu tempo de fala seja restrito de alguma maneira, elas têm dificuldade de finalizar, o que é irritante", disse Mori, de acordo com a mídia local. "Temos cerca de sete mulheres no comitê organizador, mas todas sabem seu lugar."

Em 2019, o COJ acertou a meta de ter mais de 40% de membros femininos no conselho, mas só há cinco mulheres entre seus 24 integrantes.

