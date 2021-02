Fluminense vence Bahia e fica perto do G-4 do Campeonato Brasileiro

O Fluminense está cada vez mais vivo e forte na briga por uma vaga na próxima Libertadores. Nesta quarta-feira (3), o Tricolor das Laranjeiras derrotou o Bahia por 1 a 0 na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O resultado levou os cariocas aos 56 pontos, na 5ª posição, somente dois pontos atrás do São Paulo, quarto colocado e que, no momento, ocupa a última vaga direta à fase de grupos do torneio continental. A equipe paulista tem um jogo a menos.

Os baianos, por sua vez, não só perderam a chance de se distanciarem da zona de rebaixamento como podem encerrar a rodada no Z-4. Em 15º lugar, com 36 pontos, o Tricolor de Aço pode ser ultrapassado por Fortaleza - que joga nesta quinta-feira (4) - e Sport - que vai a campo na sexta-feira (5). O Leão do Pici encabeça o grupo dos clubes que estariam caindo à Série B de 2021, um ponto atrás do Bahia.

Com postura mais aguda que o rival, o Fluminense chegou a ter um gol (bem) anulado do atacante Fred logo aos sete minutos. O Bahia só respondeu aos 27 minutos, em finalização do meia Índio Ramírez de fora da área, defendida pelo goleiro Marcos Felipe. O Tricolor que balançou as redes, porém, foi o do Rio de Janeiro. Aos 32 minutos, o meia Nenê cruzou e o atacante Luiz Henrique completou para o gol. Os cariocas quase ampliaram aos 43, em chute cruzado do lateral Egídio, salvo pelo goleiro Anderson.

O segundo tempo foi disputado em ritmo lento. Marcos Felipe e Anderson apareceram nos primeiros dez minutos, com boas defesas, e demoraram a ser exigidos novamente. Nos minutos finais, porém, o goleiro do Fluminense brilhou e foi decisivo. Aos 43, salvou uma cabeçada do zagueiro Ernando, no canto. Aos 47, evitou o gol em outra escorada de cabeça, desta vez do meia Alesson.

O Bahia volta a campo neste sábado (6), às 19h (horário de Brasília), contra o Goiás, novamente na Arena Fonte Nova. O Fluminense joga na próxima quarta-feira (10), no Maracanã, no Rio de Janeiro, diante do Atlético-MG, às 21h30. Os duelos valem pela 35ª rodada do Brasileirão.

Timão vira na Arena

Também na disputa por vaga na Libertadores, o Corinthians venceu o Ceará por 2 a 1, de virada, na Neo Química Arena, em São Paulo. Em oitavo lugar, o Timão foi a 48 pontos, a cinco pontos do Grêmio, sétimo colocado e último time na zona de classificação à fase preliminar do torneio continental. De quebra, complicou o Vozão na mesma briga. Os cearenses caíram para a 12ª posição, com 45 pontos.

Apesar de o Corinthians iniciar o jogo com as linhas avançadas e assustar em dois chutes de fora da área do meia Ángelo Araos, foi o Ceará quem abriu o placar. Aos 15 minutos, o meia Vina bateu escanteio pela esquerda e o volante Fabinho, na primeira trave, desviou de cabeça para as redes. A resposta do Timão demorou dois minutos: o zagueiro Klaus derrubou o volante Gabriel na grande área, na saída do goleiro Richard, e o árbitro Heber Roberto Lopes, com auxílio do árbitro de vídeo (VAR), deu pênalti. O lateral Fábio Santos cobrou e igualou.

A virada não veio aos 24 minutos, novamente em chute de longe de Araos, defendido por Richard. Mas veio três minutos depois: Gustavo Mosquito subiu pela direita e cruzou rasteiro. O também atacante Léo Natel desviou no canto para colocar o Corinthians à frente.

A etapa final começou menos intensa que a inicial, mas ficou agitada a partir dos 25 minutos, quando Fabinho perdeu a chance do empate na pequena área. Cinco minutos depois, o atacante Jô - que havia acabado de entrar - girou na grande área, ao receber do lateral Fagner, e obrigou Richard a uma grande defesa. O goleiro voltou a salvar o Vozão aos 46 minutos, em finalização de primeira do meia Ramiro, na sequência de uma cobrança de escanteio do meia Romulo Otero. Apesar de não balançar mais as redes, o Timão conseguiu assegurar a vitória.

Os dois times voltam a jogar na próxima quarta-feira, pela 35ª rodada. O Corinthians recebe o Athletico-PR às 21h30, enquanto o Ceará visita o São Paulo no Morumbi, às 21h.

Confira a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro.