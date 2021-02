Grêmio e Santos empatam em Porto Alegre em jogo com 3 pênaltis

O Grêmio empatou com o Santos em 3 a 3 na tarde desta quarta-feira (3) na Arena em Porto Alegre. Com o resultado da partida válida pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Tricolor gaúcho chegou aos 53 pontos, ficando na sétima posição. Os gaúchos não vencem desde o dia 6 de janeiro, quando fizeram 2 a 1 no Bahia, em Porto Alegre. A sequência negativa já tem sete jogos. Em toda campanha, o Grêmio alcançou a marca de 17 empates. Número que é um recorde na história do campeonato. Já o Peixe quebrou uma série de três derrotas seguidas no Brasileiro. Atualmente, o time do técnico Cuca ocupa o oitavo lugar, com 46 pontos.

Os gols foram marcados pelo centroavante santista Kaio Jorge, aos sete minutos da etapa inicial. O jovem atacante do Peixe aproveitou a boa jogada do zagueiro Luan Peres, que veio com a bola dominada desde o campo de defesa, ganhou do gremista Rodrigues e tocou para o artilheiro abrir o placar. Mesmo em desvantagem no placar, o Grêmio seguiu melhor no jogo. Até que, aos 32, o atacante Pepê foi derrubado em lance disputado com o lateral-direito Pará e o goleiro John. O árbitro Wilton Pereira Sampaio confirmou a infração, que foi cobrada pelo veterano Diego Souza. O gremista marcou o 27º gol dele na temporada e empatou o jogo.

Na abertura da etapa final, o Grêmio partiu para cima e pulou na frente antes do primeiro minuto de jogo. Em belíssima jogada com vários toques de primeira, o meia Jean Pyerre concluiu deslocando o goleiro John para fazer o segundo do Tricolor. Logo depois, aos sete, o time do técnico Renato Gaúcho faz outra bela jogada coletiva. O passe final para Pepê foi do volante Lucas Silva. O atacante livre na área não perdeu a chance e bateu firme para fazer mais um.

Aos 18, os santistas até que tentaram uma reação. Depois do cruzamento, o volante Sandry cabeceou e a bola tocou no braço direito do meia Matheus Henrique dentro da área. Wilton Pereira Sampaio confirmou a penalidade e o atacante Arthur Gomes deslocou o goleiro Vanderlei para diminuir o placar, em Porto Alegre.

Quando a partida se encaminhava para uma vitória do Grêmio, foi marcado mais um pênalti para o Santos. Aos 49 minutos, a bola bateu no braço do atacante Luiz Fernando dentro da área e o árbitro Wilton Pereira Sampaio, com auxílio do VAR, confirmou a penalidade. Aos 50, o lateral-direito Madson, ex-atleta do Grêmio, bateu bem e empatou o jogo.

O próximo compromisso do Santos será no sábado (6) contra o Atlético Goianiense, em Goiânia. Já o Grêmio volta a jogar na segunda-feira (8) contra o Botafogo no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Confira a classificação da Série A do Cameponato Brasileiro.